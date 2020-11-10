Українці створили мобільний додаток, що вже рік допомагає трудовим іммігрантам у Польщі уникнути шахраїв

Щороку тисячі українців вирушають на заробітки до Польщі. За даними польського соцстраху, зараз у країні знаходиться більше 2 млн українських працівників. Лише половина з них перебуває там легально, має офіційне працевлаштування і пакет страхових послуг.

Шукачі роботи часто стикаються з фейковими рекрутинговими компаніями.

Співпраця з ними несе багато проблем:

1. Агенції беруть дострокову оплату за посередництво в працевлаштуванні за кордоном. Це не лише дорого, а й порушує п.2 ст.38 Закону "Про зайнятість населення".

2. Інформація про роботу зазвичай не структурована й розкидана по різним джерелам. Шукачу складно орієнтуватися в цінах на послуги, а рекрутеру — легко їх підвищити.

3. Пошук роботи й підготовка документів триває довго: більше 2-х місяців.

4. В багатьох випадках шукач так і не отримує оформлення на посаду. Або приїздить до Польщі зовсім не на тих умовах, на які очікував.

В результаті українці змушені працювати в чужій державі нелегально, повертатися додому без грошей чи нікуди не їхати.

Для подолання цієї проблеми команда Workport рік назад запустила додаток.

Що таке Workport?

Workport — це маркетплейс у смартфоні, з допомогою якого можна вирішити всі питання щодо роботи й життя в Польщі.

Наразі у додатку є такі функції:

пошук вакансій, квитків і житла;

послуги банку й переведення коштів з валютною конвертацією;

страхові послуги;

юридична підтримка;

продукти й акції в мережах супермаркетів і магазинів;

поповнення рахунку для польських SIM-карт;

довідник іммігранта з інформацією про візи, карту поляка, вид на проживання, адреси консульств тощо.

Нещодавно додали ще блок "Спільнота", де працівники можуть спілкуватися одне з одним.

Схема реєстрації проста: користувач надає номер телефону та ПІП. Необхідні документи надсилаються безпосередньо роботодавцю у переписці. Всі дані надійно захищені у межах додатку. Головне — не переносити спілкування у месенджери.

Як Workport допомагає долати проблеми міграції?

Офіс компанії знаходиться у Вроцлаві, але команда проєкту складається з українців, що в свій час поїхали в Польщу.

"Кожен із нас пройшов шлях самурая-іммігранта. Ми не вигадували незрозумілу цільову аудиторію, для якої розробляли б незрозумілий продукт. Робимо те, що колись було б корисним для нас самих. А ще постійно слухаємо користувачів і щось додаємо" — заявляють у Workport.

Головна проблема, з якою стикнулася команда — велика кількість аферистів серед роботодавців-агентств. Workport бореться з нею радикально: перевіряє компанії перед публікацією вакансій і опрацьовує коментарі шукачів. Завдяки негативним відгукам, до введення сплати за оголошення для працедавців, команда видаляла близько 1200 вакансій щодня. Зараз цифра значно зменшилася: аферисти платити не налаштовані.

Результати проєкту і плани на майбутнє

Додаток Workport завантажили вже 200 000 людей. 53% них перебувають в Україні, 42% — вже в Польщі. Кількість активних шукачів — 147 428. Вакансій — 349, з урахуванням постійного видалення підозрілих оголошень.

До кінця 2021 року команда планує збільшити кількість реєстрацій до 1 млн, побудувати локальне ком’юніті працівників і розширити функціонал додатку.

Серед глобальних планів — масштабуватися й на інші країни. Аби українець почувався захищеним у будь-якому куточку світу.

"Ми прагнемо, щоб робота була в руках шукача. І щоб у чужій країні він не відчував себе покинутим. Хочемо відгуків типу "Знайшов роботу. Працюю." Щасливий більшого не пише. Коли ми отримуємо такі коментарі, то розуміємо, що рухаємося в правильному напрямі"