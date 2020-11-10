Українці створили мобільний додаток, що вже рік допомагає трудовим іммігрантам у Польщі уникнути шахраїв

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Суспільство
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Українці створили мобільний додаток, що вже рік допомагає трудовим іммігрантам у Польщі уникнути шахраїв

Щороку тисячі українців вирушають на заробітки до Польщі. За даними польського соцстраху, зараз у країні знаходиться більше 2 млн українських працівників. Лише половина з них перебуває там легально, має офіційне працевлаштування і пакет страхових послуг.

Українці створили мобільний додаток, що вже рік допомагає трудовим іммігрантам у Польщі уникнути шахраїв

Шукачі роботи часто стикаються з фейковими рекрутинговими компаніями.

Співпраця з ними несе багато проблем:

1. Агенції беруть дострокову оплату за посередництво в працевлаштуванні за кордоном. Це не лише дорого, а й порушує п.2 ст.38 Закону "Про зайнятість населення".

2. Інформація про роботу зазвичай не структурована й розкидана по різним джерелам. Шукачу складно орієнтуватися в цінах на послуги, а рекрутеру — легко їх підвищити.

3. Пошук роботи й підготовка документів триває довго: більше 2-х місяців.

4. В багатьох випадках шукач так і не отримує оформлення на посаду. Або приїздить до Польщі зовсім не на тих умовах, на які очікував.

В результаті українці змушені працювати в чужій державі нелегально, повертатися додому без грошей чи нікуди не їхати.

Для подолання цієї проблеми команда Workport рік назад запустила додаток.

Що таке Workport?

Українці створили мобільний додаток, що вже рік допомагає трудовим іммігрантам у Польщі уникнути шахраїв

Workport — це маркетплейс у смартфоні, з допомогою якого можна вирішити всі питання щодо роботи й життя в Польщі.

Наразі у додатку є такі функції:

  • пошук вакансій, квитків і житла;

  • послуги банку й переведення коштів з валютною конвертацією;

  • страхові послуги;

  • юридична підтримка;

  • продукти й акції в мережах супермаркетів і магазинів;

  • поповнення рахунку для польських SIM-карт;

  • довідник іммігранта з інформацією про візи, карту поляка, вид на проживання, адреси консульств тощо.

Нещодавно додали ще блок "Спільнота", де працівники можуть спілкуватися одне з одним.

Схема реєстрації проста: користувач надає номер телефону та ПІП. Необхідні документи надсилаються безпосередньо роботодавцю у переписці. Всі дані надійно захищені у межах додатку. Головне — не переносити спілкування у месенджери.

Як Workport допомагає долати проблеми міграції?

Українці створили мобільний додаток, що вже рік допомагає трудовим іммігрантам у Польщі уникнути шахраїв

Офіс компанії знаходиться у Вроцлаві, але команда проєкту складається з українців, що в свій час поїхали в Польщу.

"Кожен із нас пройшов шлях самурая-іммігранта. Ми не вигадували незрозумілу цільову аудиторію, для якої розробляли б незрозумілий продукт. Робимо те, що колись було б корисним для нас самих. А ще постійно слухаємо користувачів і щось додаємо" — заявляють у Workport.

Головна проблема, з якою стикнулася команда — велика кількість аферистів серед роботодавців-агентств. Workport бореться з нею радикально: перевіряє компанії перед публікацією вакансій і опрацьовує коментарі шукачів. Завдяки негативним відгукам, до введення сплати за оголошення для працедавців, команда видаляла близько 1200 вакансій щодня. Зараз цифра значно зменшилася: аферисти платити не налаштовані.

Результати проєкту і плани на майбутнє

Додаток Workport завантажили вже 200 000 людей. 53% них перебувають в Україні, 42% — вже в Польщі. Кількість активних шукачів — 147 428. Вакансій — 349, з урахуванням постійного видалення підозрілих оголошень.

До кінця 2021 року команда планує збільшити кількість реєстрацій до 1 млн, побудувати локальне ком’юніті працівників і розширити функціонал додатку.

Серед глобальних планів — масштабуватися й на інші країни. Аби українець почувався захищеним у будь-якому куточку світу.

"Ми прагнемо, щоб робота була в руках шукача. І щоб у чужій країні він не відчував себе покинутим. Хочемо відгуків типу "Знайшов роботу. Працюю." Щасливий більшого не пише. Коли ми отримуємо такі коментарі, то розуміємо, що рухаємося в правильному напрямі"