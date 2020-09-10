Українці сприйняли рішення ТКГ про перевірку позицій ЗСУ як приниження і зраду

Українці негативно відреагували на рішення Тристоронньої контактної групи щодо проведення інспекції позицій ЗСУ в районі селища Шуми Донецької області після погрози терористів нанести по них удар.

Політики, військовослужбовці, журналісти розцінили це як приниження і зраду.

Голова комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що такі домовленості є нічим іншим, як виконанням вимог терористів.

"Погрожують обстріляти наші зміцнення – пускаємо туди з перевіркою. Вимагати хоча б дзеркального дозволу, так розумію, навіть не думали. Будуть загрожувати терактами в Києві – пустимо сюди? 40-мільйонна країна з сильним військом принижується перед московськими головорізами", – написала вона.

Климпуш-Цинцадзе додала, що Верховна Рада має негайно відреагувати на це.

Facebook.Іванни Климпуш-Цинцадзе.

Колишній командир взводу батальйону спеціального призначення Національної гвардії "Донбас" Дмитро Бабкін вважає, що Україна прогнулася перед російськими терористами, ухваливши таке рішення.

"Ми в 2014-му зарубалися не на страх, а на смерть, з тоді ще сильною Росією. Навіщо зараз прогинатися, коли російський "колос" розхитався на своїх глиняних ногах і стало очевидно, що він доживає свій останній термін?" – задався він питанням.

Facebook Дмитра Бабкіна.

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв був різкіший в висловлюваннях і назвав рішення ТКГ "злочинним" та "зрадницьким".

"Тільки закінчена тварюка могла дозволити терористам інспектувати наші збройні сили. Тільки той, хто не розуміє, що вбивць додому не пускають, міг погодитися на злочинне рішення", – підкреслив він.

Facebook Володимира Ар'єва.

Військовослужбовець 23-го окремого мотопіхотного батальйону "Хортиця" Сергій Гезділов закликав українців захистити своїх захисників.

"Уже завтра може трапитися так, що наші позиції "патрулюватиме" ворог. Відкрито, санкціоновано буде ходитиме з наліпкою "ДНР" і російським паспортом. Вибачте, але це дно. Єдине, до чого я хочу закликати вас: українці, захистіть своїх військових. Якщо цей форпост буде пройде, зруйновані і спалені Піски стануть вашою суворою реальністю. Захистіть військових в той час, коли вони захищають вас", – звернувся він.

Facebook Сергія Гнезділова.

Кримськотатарський журналіст Айдер Муждабаєв назвав рішення ТКГ "приниженням військовослужбовців, ветеранів та всієї України".

"Вітаю в Україні кожного 200-го представника російських окупантів. Будь-яких інших – ні. Це буде приниженням для наших військових, ветеранів та всієї України. Всередині і в світі. Це буде початок здачі нашого суверенітету, за який заплачено кров'ю", – написав він .

Facebook Айдера Муждабаєва.

Зі свого боку блогер Антон Хондза нагадав, що у княгині Ольги "був відмінний досвід спільного моніторингу з древлянами".

"Можна запозичити деякі дипломатичні прийоми", – зазначив він.

Facebook Антона Хондзе.

Також в мережі з'явилося кілька демотиваторів на тему інспектування позицій ЗСУ.

Українці сприйняли рішення ТКГ про перевірку позицій ЗСУ як приниження і зраду

Українці сприйняли рішення ТКГ про перевірку позицій ЗСУ як приниження і зраду

Українці сприйняли рішення ТКГ про перевірку позицій ЗСУ як приниження і зраду

Українці сприйняли рішення ТКГ про перевірку позицій ЗСУ як приниження і зраду

Українці сприйняли рішення ТКГ про перевірку позицій ЗСУ як приниження і зраду

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська сторона погодилася на інспекцію позицій ЗСУ в районі селища Шуми Донецької області. Як пояснили в Офісі президента, на це пішли, щоб спростувати фейки окупантів і не допустити нових провокацій. Юридично її проводитиме посередник – ОБСЄ, а не сторони конфлікту, проте в супроводі представників сторін.

Домовленості були досягнуті на терміновому засіданні Тристоронньої контактної групи після того, як ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін пригрозив обстріляти ці позиції. Він звинуватив ЗСУ в тому, що військові нібито пересунули інженерні споруди в порушення домовленостей про перемир'я.

Після рішення ТКГ він скасував свій наказ на атаку.

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