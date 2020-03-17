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17 березня • оновлено в 13:57
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Українці, що застрягли в ЄС через карантин, екстрено звернулися до Зеленського

1.5т
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Українці, які їхали з Німеччини на батьківщину та опинилися в пастці на кордоні з Польщею після перекриття траси поліцією, попросили президента Володимира Зеленського допомогти їм повернутися додому.

Як повідомляє PavlovskyNews, пасажири вже третю добу не можуть продовжити свій шлях (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Просимо, щоб влада, і Володимир Зеленський допомогли нам пройти кордон. У нас діти вдома і батьки. І ми ж не тварини, щоб жити третю добу в автобусі. Нас перевіряли на польському кордоні ми всі здорові!", – сказала одна з пасажирів.

"Ми не тварини!" Українці, що застрягли у ЄС, екстрено звернулися до Зеленського

Вчора до них приїхав представник посольства України в Німеччині, зібрав паспортні дані, обіцяв транзитний коридор, але на зв'язок дипломат більше не виходив.

Годину тому німецька поліція перекрила рух біля прикордонного пункту Франкфурт на Одері. Тепер українці не розуміють, як їм вибратися, навіть якщо поїдуть в зворотному напрямку.

У деяких з них почалися проблеми зі здоров'ям, а також закінчуються продукти і медикаменти.

Відзначимо, що в салоні автобуса перебуває 46 українців. Автобус відмовилися пропустити польські прикордонники. За їх словами, кордон закритий для іноземців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька європейських авіакомпаній в неділю, 15 березня, переплутавши дату початку заборони на здійснення регулярних пасажирських рейсів, скасували польоти, в результаті чого українці застрягли в аеропортах Німеччини та Австрії.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
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Cachko Elena
Cachko Elena
еще одни дддд----еебббиииллы
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
"некоторых из них начались проблемы со здоровьем" как это понять "мы все здоровы!"
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Dehtyaryov Ilya, Здоровы, это чтобы впустить их в Украину, а дальше - разбирайтесь на местах, у вас все права - децентрализация. Поголовье животных надо оптимизировать.
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