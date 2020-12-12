Українці розповіли, де збираються святкувати Новий рік

Більшість українців має намір зустріти Новий рік у колі сім'ї або на самоті.

Про це свідчить опитування Liberty Report, результати якого були оприлюднені в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 11 грудня.

Респондентам поставили запитання: Як ви плануєте святкувати Новий рік?

85% опитаних відповіли, що в колі сім'ї або на самоті, 11,4% заявили, що підуть в гості або запросять друзів, 2,4% мають намір зустріти Новий рік за кордоном, і лише 1,2% хочуть провести свято в ресторані або нічному клубі.

Опитування проводилося 11 грудня поміж 10 034 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в новорічну ніч кафе і ресторанам дозволили продовжити роботу до 01:00 1 січня 2021 року. В інші дні загального карантину заклади громадського харчування зможуть працювати до 23:00.