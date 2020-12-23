Українці розкритикували ідею Резнікова відправити цистерни з водою в Крим

Карина Бондаренко Суспільство 10:16, 23.12.2020 Оновлено: 10:30, 23.12.2020

Українці розкритикували ідею направити цистерни з водою в окупований Крим у разі визнання міжнародними організаціями гуманітарної катастрофи.

Сотні гнівних коментарів користувачі залишили під новиною з заявою віцепрем'єр – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова в Facebook.

Багато хто написав, що забезпечувати окупований півострів повинен окупант – Росія. Дехто запропонував РФ самим возити цистерни з водою через Керченський міст.

"Забезпечувати Крим водою повинен окупант!",

"Міст побудували, ось по мосту нехай цистерни з водою возять на своїх поїздах",

"Для початку нехай повернуть Донецьк і Луганськ",

"Так закрийте в'їзд на Крим з боку Росії, деокупуйте його, і тільки після цього подавайте воду",

"Тільки автомобільний гумконвой під українськими прапорами. Вода в пляшках з написом "Слава Україні". Видавати тільки пляшку в руки після відповіді "Героям слава", – пишуть українці в коментарях.

Скриншот
Facebook
Скриншот
Facebook
Скриншот
Facebook
Скриншот
Facebook
Скриншот
Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна направить цистерни з водою в окупований Крим у разі визнання міжнародними організаціями гуманітарної катастрофи.

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