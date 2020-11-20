Українці розкритикували ескіз-переможець великого Державного Герба

Ескіз-переможець конкурсу на великий Державний Герб України викликав бурхливу реакцію у соцмережах.

Українці назвали малюнок "неканонічним", "без смаку", "пшонка-стайлом", "намальованим лівою задньою ногою" і т.д. (щоб подивитися відгуки, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, співзасновник "Демократичної сокири" Віктор Трегубов написав у Facebook, що в конкурсі переміг "пафосний і недоладний національний символ без історичних передумов".

"Любить же у нас народ пшонка-стайл і закос під версальщину у виконання виконроба із Жашкова, так і в гербі це можна підкреслити. Задолбошити унітарній республіці Великий Герб з коронами і кленовим листям. А до нього балкон. І колони з капітелями коринфського ордену. І картоплю під колонами. Щоб іноземці відразу бачили, з ким мають справу", – зіронізував він.

Народний депутат Гео Лерос заявив, що це несмак, "наче маленькі діти наляпали якісь свої асоціації, але як таке можуть створити фахівці".

А нардеп Віталій Безгін підкреслив, що ескіз-переможець – це "сюр, який не має нічого спільного з 21 століттям". Він додав, що єдиний достойний варіант на конкурсі був у команди Дмитра Дубілета (він зайняв третє місце).

У свою чергу, директор Міжнародного інституту афонської спадщини Сергій Шумило зазначив, що "з канонічної точки зору Архангел має бути зверху на корогві, а не тримати щит, а от козак має тримати щит".

"Не може Архангел стояти під козаком, це явища зовсім різної природи і "різних світів". Божественне не може розміщуватись нижче людського... Це суперечить канонічним та теологічним нормам любої релігії, зокрема християнської", – вважає він.

Відзначилась на резонансній темі і "Укрпошта", яка змінила аватарку в Facebook за мотивами екскіза великого Державного Герба.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, найкращий ескіз великого Державного Герба України показали 19 листопада. Переможця серед 112 робіт визначали фахівці з геральдики, історії, юриспруденції та мистецтвознавства.