Українці висловилися за відставку Кабінету міністрів на чолі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Так, 44% опитаних відповіли, що треба відправити у відставку діючий склад Кабміну. При цьому 37% респондентів повідомили, що нинішній уряд повинен залишитися.

При цьому ставлення українців до роботи Кабміну з грудня погіршилося. Якщо в грудні уряд підтримувало 35%, то в лютому вже 21% населення. При цьому різко зросла кількість незадоволених роботою міністрів: 46% – грудень і 66% лютий.

У лютому позитивно до роботи Гончарука оцінили 8% опитаних, а негативно – 33%. У грудні були інші результати 12% і 22% відповідно.

В цілому роботу Гончарука за період з кінця серпня минулого року по лютий цього року "добре" або "відмінно" оцінили тільки 11% опитаних. Більшість же респондентів вважає, що уряд Гончарука з моменту призначення працював або "дуже погано" (27%), або ж поставили "двійку" (19%), або дали оцінку "3" (задовільно) – 37%.

Олексій Гончарук

Як повідомляв OBOZREVATEL, опитування показало, що українці готові знову віддати більшість голосів за президента України Володимира Зеленського, якби нові вибори глави держави відбулися в лютому 2020 року.

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