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27 лютого • оновлено в 17:18
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Українці різко висловилися щодо відставки Гончарука

4.6т
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Українці висловилися за відставку Кабінету міністрів на чолі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Так, 44% опитаних відповіли, що треба відправити у відставку діючий склад Кабміну. При цьому 37% респондентів повідомили, що нинішній уряд повинен залишитися.

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Рівень довіри українців до Зеленського впав: дані опитування

При цьому ставлення українців до роботи Кабміну з грудня погіршилося. Якщо в грудні уряд підтримувало 35%, то в лютому вже 21% населення. При цьому різко зросла кількість незадоволених роботою міністрів: 46% – грудень і 66% лютий.

У лютому позитивно до роботи Гончарука оцінили 8% опитаних, а негативно – 33%. У грудні були інші результати 12% і 22% відповідно.

В цілому роботу Гончарука за період з кінця серпня минулого року по лютий цього року "добре" або "відмінно" оцінили тільки 11% опитаних. Більшість же респондентів вважає, що уряд Гончарука з моменту призначення працював або "дуже погано" (27%), або ж поставили "двійку" (19%), або дали оцінку "3" (задовільно) – 37%.

Олексій Гончарук

Олексій Гончарук

Як повідомляв OBOZREVATEL, опитування показало, що українці готові знову віддати більшість голосів за президента України Володимира Зеленського, якби нові вибори глави держави відбулися в лютому 2020 року.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
опрос Кабінет Міністрів України
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кремль москва
кремль москва
какая разница нэзалэжним де.билам кто будет капитаном тонущего к.о.р.а.б.л.я.
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Українців знову "розводять", як кошенят!((( Може, хтось пам"ятає, як було за часів Кучми? Правильно: у Кучми була майже вся повнота влади, але в разі економічних провалів винним "призначалась" "невістка", пардон, прем"єр-міністр. Щоб випустити "пару", його міняли, а далі - все по колу... Так і тут. Давайте замість Кучми напишимо прізвище нового президента, а далі - все теж саме. Україна, за Конституцією, праламентсько-президентська держава, тобто фігура прем"єра і уряду мають важити більше, отже у них і відповідальності більше. Натомість всім "рулить" президент та його Офіс. Але хто винний майже в усіх негараздах? За результатами опитування, народ вважає, що винний Гончарук, а не президент. Схоже, що українці зробили крітерієм успішності роботи президента курс гривні по відношенню до долара. Так от, шановні, за цим показником ми з вами в д*пі, оскільки міцна гривня ВБИВАЄ НАШ ЕКСПОРТ, а він є одним з головних джерел поповнення держбюджету.
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
опрашивали как обычно в Кабмине.
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