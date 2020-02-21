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21 лютого • оновлено в 11:47
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/ Суспільство

Українці різко розчарувалися в курсі Зеленського: результати опитування

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Показник невдоволення ситуацією в Україні стрімко зріс. 53% українців вважають, що країна рухається не в тому напрямку.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав економіст Володимир Компанієць, посилаючись на дані соціологічного дослідження Центру Разумкова проведеного 13-17 лютого.

Компанієць констатував, що кількість громадян, які вважають, що справи в Україні розвиваються у неправильному напрямку за півроку зросла утричі – до 53% порівняно з 17%, що були у вересні 2019 року.

Українці розчарувалися в курсі Зеленського – опитування

"25% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі (у вересні 2019 року так вважали 57%, у грудні 2019 року – 44%), 53% – що події розвиваються в неправильному напрямі (у вересні – 17%, у грудні – 36%)", – сказано у дослідженні.

Нагадаємо, раніше результати опитування Центру SOCIS показали, що лише 11,9% українців вважають, що події в країні рухаються правильно. Відповідно до них, 33,2% українців вважають, що події в державі рухаються в неправильному напрямку, 51,6% – в чомусь правильному, а в чомусь неправильному.

Українці розчарувалися в курсі Зеленського – опитування

narodna-pravda.ua

Як писав OBOZREVATEL, партія "Європейська солідарність" найбільше серед інших політичних партій наростила свій рейтинг за листопад 2019 року. Політсила закріпилася на другому місці уподобань українців.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Меньше врать стали, что, что то лучше стало...
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
на тот момент альтернативы не было.у на после кучмы наступила эра одноразовых през.денто
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