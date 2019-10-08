Українці проти: з’явилися результати опитування щодо продажу землі

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування, за результатами якого виявилося, що лише 19% опитаних підтримують запровадження продажу землі сільськогосподарського призначення.

Такі дані приведені на офіційному сайті групи "Рейтинг". Згідно з опитуванням, 73% – проти цієї ініціативи, 8% – не визначилися.

Вищий рівень підтримки старту ринку землі серед молодших та заможніших респондентів, власників паю, які його самостійно обробляють. Проте, навіть у цих категоріях кількість противників цієї ініціативи становить не менше 60%.

Щодо продажу землі сільськогосподарського призначення іноземцям, то таку ініціативу підтримують лише 13% опитаних. Проти цього – 81%. Незважаючи на те, що серед наймолодших та більш заможніших кожен п’ятий не проти дозволити іноземним громадянам купувати землю в Україні, три чверті представників цих категорій виступають однозначно проти цієї ініціативи.

74% вважають, що рішення про запровадження продажу земель сільськогосподарського призначення, в Україні повинне прийматися на всеукраїнському референдумі. 17% – мають протилежну думку.

Група "Рейтинг" провела опитування щодо ринку землі pixabay

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58% вважають, що землі сільськогосподарського призначення повинні бути у державній власності, за зразком Канади, чи Ізраїлю. 22% - не проти запровадження такої моделі ринку землі, як у Італії, де орні землі можуть продаватися, чи купуватися. 20% – не змогли обрати серед цих прикладів земельного ринку. За домінування державної власності на землю виступають частіше старші та бідніші опитані, та ті, у кого немає паїв, за іншу модель – більш молодші, заможніші та власники паїв.

Серед основних переваг запровадження продажу землі сільськогосподарського призначення опитані відносно частіше обирали наступні:

власники землi зможуть розпоряджатися нею на власний розсуд (26%);

це сприятиме створенню нових робочих мiсць на селi (18%);

продаж землi сприятиме iнвестицiям в Україну (14%);

це дозволить отримати справедливу ринкову цiну на землю (13%);

це дозволить фермерам брати кредити пiд заставу землi (13%).

Про знищення тіньового ринку землі, сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, збільшення надходжень до державного бюджету, сприяння кращому контролю за екологією ґрунтів як переваги запровадження земельного ринку говорили не більше 7% опитаних. 35% опитаних не бачать жодних переваг у знятті мораторію на продаж орних земель.

Серед основних ризиків від запровадження продажу земель сільськогосподарського призначення респонденти найчастіше обирали таке:

земля може бути викуплена іноземцями (41%);

власники паїв можуть бути обмануті при продажі землі (31%),

на даний час запровадження ринку землі є небезпечним через недосконалість чинного законодавства (31%);

зняття мораторію на продаж землі дозволить скупити її олігархам (23%).

17% вважають, що вільний продаж землі не можна запроваджувати в умовах війни,

16% бачать загрозу знищення дрібного та середнього бізнесу на селі,

по 13% вважають, що втілення цієї ініціативи призведе до прискорення вимирання сіл або ж позбавлення селян стабільного доходу від надання паїв в оренду.

Лише 5% не бачать жодних ризиків у запровадженні вільного ринку орних земель. Про загрози щодо продажу землі іноземцям, обману власників паїв та недосконалість чинного законодавства найчастіше говорили власники паїв, які їх особисто обробляють.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади й держава.

Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

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