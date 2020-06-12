В Україні почалася істерія через "чипування": до чого тут 5G, коронавірус і Білл Гейтс

Теорія про чипування популярна і в Україні, а за останні місяці епідемії обростає все новими чутками

Станом на 11 червня 2 тис. 447 українців просять президента Володимира Зеленського законодавчо заборонити чипування громадян. Вони звернулися до глави держави з відповідною петицією. Якщо протягом наступних трьох місяців вона набере 25 тис. голосів – він змушений буде її розглянути і дати відповідь.

Чи загрожує це здоров'ю, як це пов'язано з епідемію коронавірусу і до чого тут мобільні вишки 5G – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як із Білла Гейтса зробили ворога

Експерти з технологій переконують, що тема про ймовірне чипування людей – це "казки із серії теорій змови". Вперше про неї заговорили після спалаху пандемії коронавірусу. Мовляв, вірус запустив американський мультимільярдер і засновник компанії Microsoft Білл Гейтс, щоб продавати вакцину під виглядом мікрочипів, які потім будуть вживлювати у людське тіло.

За даними опитування популярного американського медіа Yahoo News, у правдоподібність такої теорії повірили 28% американців. А у Великобританії на початку квітня залякані люди навіть спалили сім веж, які передають сигнал 5G, вважаючи, що вони розносять коронавірусну інфекцію. Масла у вогонь підливав факт, що Фонд Гейтса виділив 300 млн доларів на розробку вакцини від COVID-19 і боротьбу з наслідками пандемії.

Далі новини підхопили російські медіа, а режисер Микита Михалков у своїй авторській програмі запевняв, що метою чипування є "скорочення людства", за яке виступає Гейтс. Правда, цей шматок пізніше зняли з ефіру.

Врешті конспірологічні чутки тиждень тому прокоментував сам мільярдер, зазначивши, що він ніколи не мав жодного відношення до мікрочипів, а плітки й антинаукові тези призводять до розпалювання ворожнечі поміж людьми.

Чипування в Україні

"Досить важко спростовувати такі теорії, тому що вони нерозумні і дивні. Коли в кінцевому рахунку у нас з'явиться вакцина, нам потрібно буде домогтися формування групового імунітету, щоб вакцинувати 80% людства. Але якщо воно думатиме, що це афера чи такі вакцини шкідливі, то не захоче її проводити і хвороба продовжить убивати. Так що мене трохи турбує існування всіх цих божевільних ідей", – сказав Гейтс.

Чипування й Україна

Теорія про чипування і Гейтса популярна і в Україні, а за останні місяці епідемії обростає все новими чутками. Найновіші про те, що чипи можна буде вживлювати з допомогою мобільних вишок 5G і взагалі вони генерують високий рівень випромінювання, чим понижують імунітет у людей, через що ті легко можуть підхопити коронавірус.

7 квітня на сайті президента з'явилася перша петиція, якою українці просили Зеленського не впроваджувати 5G "без клінічно підтвердженої доказової бази щодо безпечності цього виду зв’язку". Станом на 11 травня вона набрала 16 тис 892 голоси із необхідних 25 тис. Підписати її можна буде ще протягом 26 днів. А 5 червня з'явилася друга петиція про заборону чипування, набрала поки більше двох тисяч голосів.

"Такі петиції – ганебне явище для нашої країни, бо ми демонструємо всьому світу нашу неосвіченість із точки зору впровадження сучасних технологій. Ми начебто цивілізована нація, користуємось мобільними телефонами, йдемо в Європу. Тому мені інколи навіть соромно перед європейськими колегами, які через це дивляться на мене, як на мамонта. Жодним чином 5G не чипує і не зомбує людей", – запевнив у коментарі OBOZREVATEL депутат від партії "Слуга народу" й експерт із кібербезпеки Олександр Федієнко.

За його словами, якщо загальний фон випромінювання навколо збудованої вишки в екологічній нормі, то вона жодним чином впливати на людей не буде. Хіба що перебувати біля неї або залізти.

"Зрештою, на нас впливають чимало речей, це і сонце, і телефони, які ми тримаємо біля вуха або носимо в кишенях, і мікрохвильові. До речі, це теж небезпечна штука. Мікрохвильовка працює на радіохвилях, при яких розщеплюються молекули води. Тому при нагріванні вона там починає кипіти. Частота цих радіохвиль значно вища, ніж будь-яка технологія 4G чи 5G", – запевнив експерт.

"Ковідний" паспорт delo.ua

Відомий український імунолог Олег Назар у коментарі OBOZREVATEL зазначив, що чипування на фоні коронавірусної епідемії в Україні проводити не будуть. Мовляв, чутки про сам процес ходять у світі давно, але жодного разу їх не підкріпили практикою.

"Говорячи про чипування на фоні коронавірусу, то це такий собі ковідний паспорт. По суті, це імунологічний документ – відомості про проблеми імунітету, схильність до певних захворювань. Але навіть і такий документ на найближчі 2-3 місяці глухий номер. Якщо людина перехворіла, то де гарантія, що не інфікується знову? Антитіл може бути недостатньо. Так що нічого цей так званий ковідний паспорт у результаті не дасть. Чипування не буде", – запевнив лікар.

Інфекцію, яка є біологічним організмом, можна розносити під час контактів, а не з допомогою нематеріальних радіохвиль, іще раз нагадав Олександр Федієнко.

"До мене як до депутата надійшов лист, що в такому-то селі розташована вишка мобільного оператора, ми тут усі хворіємо, прибирайте її. Її перенесли, якість зв'язку погіршилась і тепер ці люди пишуть інші листи, що в них поганий зв'язок, треба щось робити. Тренди сучасних технологій чомусь приносять нам фобії. Але коли з'явилися автомобілі – їх теж спершу боялися. Такий от еволюційний шлях суспільства", – підсував депутат.

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