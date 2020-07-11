Українці продовжують гинути на пляжах: з'явилася тривожна статистика

Від початку липня на водоймах України загинуло 90 людей, з них – 10 дітей.

Про це повідомила ДСНС України, водночас зазначивши, що врятовано за цей період 59 осіб, з яких 10 – діти.

У службі нагадали також основні правила безпечного купання:

правильний вибір місця для відпочинку і плавання;

суворе дотримання правил безпеки під час плавання;

постійний контроль за дітьми з боку дорослих;

категоричне "НІ" алкогольним напоям, адже у стані сп'яніння люди втрачають пильність і не можуть адекватно зорієнтуватися у разі небезпечної ситуації.

ДСНС закликала слідкувати за дозвіллям дітей у літній період та не дозволяти їм самостійно відвідувати навіть найменші водойми.

ДСНС озвучила тривожну статистику щодо смертей на воді. Telegram ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 липня у Кривому Розі під час купання в штучній водоймі потонув 12-річний хлопчик. Трагедія трапилася на очах у його друзів та інших відпочивальників.