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Українці продовжують гинути на пляжах: з'явилася тривожна статистика

Марина Погорілко
Суспільство
2,3 т.
ДСНС озвучила тривожну статистику щодо смертей на воді (фото: ДСНС)

ДСНС озвучила тривожну статистику щодо смертей на воді (фото: ДСНС).

Від початку липня на водоймах України загинуло 90 людей, з них – 10 дітей.

Про це повідомила ДСНС України, водночас зазначивши, що врятовано за цей період 59 осіб, з яких 10 – діти.

У службі нагадали також основні правила безпечного купання:

  • правильний вибір місця для відпочинку і плавання;

  • суворе дотримання правил безпеки під час плавання;

  • постійний контроль за дітьми з боку дорослих;

  • категоричне "НІ" алкогольним напоям, адже у стані сп'яніння люди втрачають пильність і не можуть адекватно зорієнтуватися у разі небезпечної ситуації.

ДСНС закликала слідкувати за дозвіллям дітей у літній період та не дозволяти їм самостійно відвідувати навіть найменші водойми.

ДСНС озвучила тривожну статистику щодо смертей на воді.

ДСНС озвучила тривожну статистику щодо смертей на воді. Telegram ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 липня у Кривому Розі під час купання в штучній водоймі потонув 12-річний хлопчик. Трагедія трапилася на очах у його друзів та інших відпочивальників.

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