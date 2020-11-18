Українці – про 32 млн гривень на інтернет в літаку Зеленського: Ростов все ближче

Новину про те, що з бюджету України витратять понад 32 млн гривень на поліпшення супутникового інтернету на борту літака президента України Володимира Зеленського багато українців сприйняли з обуренням.

У коментарях до публікації про витрати на інтернет в президентському літаку, розміщеної на сторінці Facebook OBOZREVATEL, деякі користувачі засумнівалися в тому, що вона справжня, а не фейкова.

Багато ж обурювалися такими витратами в період, коли країна переживає кризу, пов'язану з пандемією COVI-19.

"А скільки ж кисневих балонів на ці гроші можна було б купити. Скільки життів врятувати? Але це не основне для нинішньої влади і самого Велтчнішого... Головне, щоб в літаку під час перельоту в танчики можна було пограти", – написав Олександр Бляшук.

"Хробаки знищують народні гроші, а народ вмирає без кисню в лікарнях", – зазначила Катерина Турчак

Користувач під ніком "Хто знає Той Знає" порадив в літаку президента встановити ще і золотий унітаз.

"Зеленському встановлять інтернет в літаку на пенсії його виборців, ось ржака)))", – написав Сан Санич

"На боротьбу з COVID-19 грошей немає, а для інтернету літаку президента є? Дибілізм повний!" – обурився Михайло Строін.

"Це дійсно, нікуди гроші дівати. А че? Україна – багата країна. Всі проблеми вирішили! Можемо собі дозволити обладнати літак інтернетом!" – написала Марина Щербакова.

А Олексій Голдобін зазначив, що за 32 млн можна побудувати інтернет-мережі в кількох містах.

Користувач під ніком Діма Дімовіч зазначив, що "Ростов все ближче..."

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія "Etihad Airways Engineering LLC" з ОАЕ займеться поліпшенням супутникового інтернету на борту літака президента України Володимира Зеленського. За таку послугу наша держава виділить їй 32,4 мільйона гривень. Відповідний тендер проводив Державний науково-дослідний інститут технологій кібербезпеки і захисту інформації Держспецзв'язку.