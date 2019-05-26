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/Суспільство

Українці потрапили в полон в Єгипті: з'явилися хороші новини

1.7тЧитати матеріал російською

Моряки, які перебували на затриманому в грудні 2018 року Збройними силами Єгипту танкері з нафтою Sea Shark, повертаються назад в Україну.

Вони повинні прибути в Одеський аеропорт в понеділок, 27 травня. Про це повідомив у Facebook заступник директора консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"Пізно ввечері 25 травня надійшла інформація, що решта екіпажу разом із українським капітаном був звільнений і відправляється в готель. Всі вони очікують оформлення документів і повернення додому", – підтвердили у фонді допомоги морякам "Ассоль".

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Український танкер потрапив у полон в Єгипті

Український танкер потрапив у полон в Єгипті

assol.org.ua

Нагадаємо, екіпаж танкера складався з 31 людини: 17 громадян України, 2 моряка з Криму, один азербайджанець і 11 осіб із Філіппін, Шрі-Ланки та Індії.

В кінці листопада 2018 року танкер зупинився в порту Суеца. Тоді закінчилася панамська реєстрація і потрібно було змінити прапор. Єгипетська влада оштрафувала власника на 56 мільйонів доларів за "незаконне проникнення" в територіальні води Єгипту, а судно було заарештовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше судно "BBC Caribbean" з українськими моряками на борту, захопили в полон пірати в територіальних водах Нігерії. Пізніше шістьох українських моряків вдалося звільнити.

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Місце
Україна
Тег
полонені моряки
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
А хохлы уже признали Египет страной-агрессором? Получается, что египтяне тоже ведут против Украины гибридную войну.
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Клим Чугункин, не путай предметы, похожие на пальцы с натуральным пальцем
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Федоров Федор
Федоров Федор
Ну вот какие они пленные?)Ясно же написано - Арестованы за незаконное проникновение в воды Египта.Никаких "пленных" не напоминает?
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Федоров Федор, намекаешь на возможность анексии части Египта твоей страной?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Понравилась фраза Обозревателя.......с Украины и 2 матроса с ...Крыма..То есть Обозреватель не считает Крым...украиной)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Сидоров Андрей, Поскольку полуостров Крым в настоящее время является аннексированной Россией территорией Украины, то о них так и сказали "жители Крыма", ну что здесь непонятного?
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