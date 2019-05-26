Українці потрапили в полон в Єгипті: з'явилися хороші новини

Моряки, які перебували на затриманому в грудні 2018 року Збройними силами Єгипту танкері з нафтою Sea Shark, повертаються назад в Україну.

Вони повинні прибути в Одеський аеропорт в понеділок, 27 травня. Про це повідомив у Facebook заступник директора консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"Пізно ввечері 25 травня надійшла інформація, що решта екіпажу разом із українським капітаном був звільнений і відправляється в готель. Всі вони очікують оформлення документів і повернення додому", – підтвердили у фонді допомоги морякам "Ассоль".

Український танкер потрапив у полон в Єгипті assol.org.ua

Нагадаємо, екіпаж танкера складався з 31 людини: 17 громадян України, 2 моряка з Криму, один азербайджанець і 11 осіб із Філіппін, Шрі-Ланки та Індії.

В кінці листопада 2018 року танкер зупинився в порту Суеца. Тоді закінчилася панамська реєстрація і потрібно було змінити прапор. Єгипетська влада оштрафувала власника на 56 мільйонів доларів за "незаконне проникнення" в територіальні води Єгипту, а судно було заарештовано.

До України з Єгіпту возвращается група моряків зі судна Sea Shark. Завтра - наступна. Працюємо над тим, аби якнайскоріше усі українські моряки повернули додому. pic.twitter.com/x7MQP9STNK - Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 26 травня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше судно "BBC Caribbean" з українськими моряками на борту, захопили в полон пірати в територіальних водах Нігерії. Пізніше шістьох українських моряків вдалося звільнити.

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