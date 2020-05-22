Українці показали, за кого проголосували б, якби на виборах президента балотувались кандидати з минулого

Українці показали своє ставлення до колишніх кандидатів на пост президента України та дали розуміння, якою могла б бути альтернативна історія країни, якби у них була можливість іще раз взяти участь в усіх виборах.

Так, глядачі “Свободи слова Савіка Шустера” за допомогою соціального помічника handy.ai взяли участь в опитуванні через чатбот у Телеграмі та Вайбері та відповіли, за кого вони проголосували б, якби всі вибори президентів відбулися зараз.

“Цього тижня рік президентства Володимира Зеленського. І ми бачимо, що його підтримка у суспільстві досі на доволі високому рівні. А яке ставлення українців до інших президентів України? У нашому чатботі ми вирішили провести опитування та дізнатися, якою могла б бути альтернативна історія України. Результат виявився доволі цікавим і неочікуваним”, — зазначив Савік Шустер.

Українці показали, якою могла бути альтернативна історія України УНІАН

Результати опитування виявилися такими:

1. В'ячеслав Чорновіл проти Леоніда Кравчука

За результатами експеримента:

В. Чорновіл — 64.42%

Л. Кравчук — 35.58%

Нагадаємо, в 1991 році українці обрали Л. Кравчука (61% виборців). В. Чорновола тоді підтримали 23% виборців.

2. Леонід Кравчук проти Леоніда Кучми

За результатами експеримента:

Л. Кравчук — 59.95%

Л. Кучма — 40.05%

В реальності в 1994 році українці обрали Л. Кучму (52% виборців). Л. Кравчука тоді підтримали 45% виборців.

3. Леонід Кучма проти Петра Симоненка

За результатами експеримента:

Л. Кучма — 92.75%

П. Симоненко — 7.25%

В реальності в 1999 році обрали Л. Кучму (56% виборців). П. Симоненка тоді підтримали 37,8% виборців.

4. Віктор Ющенко проти Віктора Януковича

За результатами експеримента:

В. Ющенко — 83.2%

В. Янукович — 16.8%

В реальності в 2004 році обрали В.Ющенка (51,9% виборців). В. Януковича тоді підтримали 44,2% виборців.

5. Юлія Тимошенко проти Віктора Януковича

За результатами експеримента:

Ю. Тимошенко — 80.42%

В. Янукович — 19.58%

В реальності в 2010 році обрали В. Януковича (48,9% виборців). Ю. Тимошенко тоді підтримали 45,47% виборців.

6. Ю. Тимошенко проти П. Порошенка

За результатами експеримента:

Ю. Тимошенко — 61.56%

П. Порошенко — 38.44%

В реальності в 2014 році обрали В. Януковича (48,9% виборців). Ю. Тимошенко тоді підтримали 45,47% виборців.

7. Володимир Зеленський проти Петра Порошенка

За результатами експеримента:

В. Зеленський — 72.72%

П. Порошенко — 27.28%

В реальності в 2019 році обрали В. Зеленського (73,2% виборців). П. Порошенка тоді підтримали 24,4% виборців.

Зазначимо, участь в опитуванні могли брати всі бажаючі. Загалом проголосувало 9 227 українців.

Отримані результати — не є репрезентативними, проте вони є продовженням ставлення українців до найважливіших ситуацій у країні. Голосування людей в прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" неодноразово демонструвало тенденції та настрої в країні.

Нагадаємо, на початку травня студія "Свободи слова Савіка Шустера" за допомогою соціального помічника handy.ai на базі технології Correzoid запустила соціальний проєкт, мета якого — побудувати електронну демократію в Україні. Нагадаємо, що кожного тижня, всі зареєстровані за допомогою месенджерів Viber та Telegram учасники мають можливість відповідати на запитання та впливати на події в країні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 22 травня, в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" обговорюють рік президентства Володимира Зеленського.