Українці підтримали введення локдауну на новорічні свята – опитування

В Україні 58% населення підтримали введення жорсткого карантину (локдауну) в період новорічних свят.

Про це йдеться в результатах опитування соціологічної групи "Рейтинг". Також 45% опитаних вважають оптимальними заходи, введені владою щодо боротьби з COVID-19, 30% вважають їх занадто м'якими, а 11% – занадто жорсткими.

Відзначається, що в Україні зросла підтримка введення локдауну із 36% до 42% (кількість противників зменшилася з 61 до 55%). До того ж зросла з 55% до 58% кількість тих, хто вважає, що поширення коронавірусу внаслідок локдауну зменшиться. 58% опитаних підтримали введення локдауну на новорічні свята, 40% – проти цього.

Крім того, за останні два тижні знизився рівень підтримки карантину вихідного дня – з 49% до 44% (кількість противників зросла з 49% до 54%).

Водночас 34% респондентів сказали, що внаслідок введення локдауну поширення вірусу зменшиться, а 64% не згодні з цим.

В опитуванні також відзначено, що 55% українців готові зробити щеплення проти COVID-19, якщо вакцина буде безкоштовною (40% – не готові). Однак, якщо вакцина буде платною, охочих зробити щеплення менше – 35%, а 57% не робитимуть її в такому разі.

Крім того, 75% опитаних підтримали введення штрафів за перебування в громадських місцях і транспорті без масок, 25% – проти. 60% підтримали введення штрафів для установ, що працюють всупереч карантину вихідного дня, 37% – висловилися проти.

Раніше OBOZREVATEL писав, що таке локдаун і що може загрожувати Україні.

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