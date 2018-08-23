Українці підтримали проведення параду на День Незалежності

Влада України вчинила правильно, прийнявши рішення незважаючи на війну на Донбасі провести на День Незалежності в Києві парад за участю військової техніки.

Такої позиції дотримується більшість читачів OBOZREVATEL, які взяли участь у відповідному опитуванні на нашому сайті (10 450 осіб).

39% тих, хто проголосував, вважають, що парад потрібно провести, оскільки "нам є, що показати і чим пишатися". Ще 17% вважають, що "це потрібно воїнам, які захищають країну".

У свою чергу 27% респондентів виступили проти параду, назвавши його "бенкетом під час чуми" і ще 14% вказали, що, в першу чергу, "це зайві витрати".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві під час параду на День Незалежності буде продемонстровано отриману від США зброю.