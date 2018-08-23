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Українці підтримали проведення параду на День Незалежності

1.6тЧитати новину російською

Влада України вчинила правильно, прийнявши рішення незважаючи на війну на Донбасі провести на День Незалежності в Києві парад за участю військової техніки.

Такої позиції дотримується більшість читачів OBOZREVATEL, які взяли участь у відповідному опитуванні на нашому сайті (10 450 осіб).

39% тих, хто проголосував, вважають, що парад потрібно провести, оскільки "нам є, що показати і чим пишатися". Ще 17% вважають, що "це потрібно воїнам, які захищають країну".

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У свою чергу 27% респондентів виступили проти параду, назвавши його "бенкетом під час чуми" і ще 14% вказали, що, в першу чергу, "це зайві витрати".

Українці підтримали проведення параду на День Незалежності

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві під час параду на День Незалежності буде продемонстровано отриману від США зброю.

Читайте всі новини по темі "опитування Обозревателя" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
опитування Обозревателя
Місце
Україна
Об'єкт
День Незалежності
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