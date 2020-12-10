Українці перемогли на фестивалі найкращих дизайнерських проєктів у Нью-Йорку

Українська студія дизайну Balbek Bureau перемогла на щорічному фестивалі найкращих дизайнерських проєктів Best of Design від американського журналу Interior Design.

Як повідомляється на сайті журналу, церемонія оголошення лауреатів відбулася в Нью-Йорку.

Balbek Bureau дизайнера Слави Балбека перемогла в категорії Beauty ("Салони краси") (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Команда представила на конкурс свій інтер'єр у концептуально новому форматі для салону краси Say No Mo, що відкрився на вулиці Шота Руставелі в Києві.

Дизайнери вирішили відмовитися від гендерно маркованих деталей, які є звичайною річчю для салонів краси. Натомість інтер’єр зробили гендерно нейтральним, з золотими акцентами, бежевими меблями і сірими бетонними поверхнями.

Загалом премією було відзначено проєкти в 65 категоріях.

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