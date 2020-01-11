Головна Новини
11 січня • оновлено в 23:05
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Дякуємо за чесність!" Українці високо оцінили реакцію МАУ на катастрофу Boeing

4.3т
Читати матеріал російською

Катастрофа українського Boeing, який збили в Ірані, показала високий рівень комунікації та підготовленості авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" до неприємних викликів.

Таку думку висловили в соціальних мережах, порівнявши реакцію МАУ і представників влади, зокрема команди президента Володимира Зеленського.

Користувачі були приємно вражені діями авіакомпанії: вона була максимально відкритою і оперативно повідомляла про ситуацію з літаком. До того ж, саме в МАУ вперше озвучили найважливішу інформацію про те, що лайнер був справним і очевидне зовнішнє втручання.

Новини
Катастрофа літака МАУ в Ірані: "дивній" реакції Зеленського дали пояснення

Українці оцінили реакцію МАУ на катастрофу Boeing

Українці оцінили реакцію МАУ на катастрофу Boeing

atr.ua

Так, своєю думкою поділився волонтер Роман Сініцин. "Краща кризова комунікація останні три днібула власне у МАУ (Fly UIA). Серед усіх офіційних осіб і організацій. Вони великі молодці, хоча не уявляю, як важко зараз колегам загиблих пілотів і бортпровідників. Зе-Баканов і ко – це просто смішно", – зазначив він.

Інші українці також підтримали позицію Сініцина. "Точно! Достойно, чітко, вчасно", "МАУ були відкриті, але те, що ще не могли, то коректно не говорили", "Однозначно. Дивіться, видно, як переживає директор компанії, зважені і професійні коментарі від заступника з льотної роботи", "Просто варто взяти до уваги один важливий момент, який часто випускають всі з поля зору комунікації. Для якісної комунікації треба якісний продукт", "Саме так, тільки МАУ на висоті", "Спасибі за чесність, за інформацію", "Трималися гідно", – написали в коментарях.

"Дякуємо за чесність!" Українці високо оцінили реакцію МАУ на катастрофу Boeing
"Дякуємо за чесність!" Українці високо оцінили реакцію МАУ на катастрофу Boeing
"Дякуємо за чесність!" Українці високо оцінили реакцію МАУ на катастрофу Boeing
"Дякуємо за чесність!" Українці високо оцінили реакцію МАУ на катастрофу Boeing
"Дякуємо за чесність!" Українці високо оцінили реакцію МАУ на катастрофу Boeing
"Дякуємо за чесність!" Українці високо оцінили реакцію МАУ на катастрофу Boeing
"Дякуємо за чесність!" Українці високо оцінили реакцію МАУ на катастрофу Boeing
"Дякуємо за чесність!" Українці високо оцінили реакцію МАУ на катастрофу Boeing

Як повідомляв OBOZREVATEL, віцепрезидент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Ігор Сосновський спростував брехню Ірану про те, що українські пілоти не виходили на зв'язок.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна
Тег
МАУ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
6
Смішно
21
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги