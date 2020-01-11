"Дякуємо за чесність!" Українці високо оцінили реакцію МАУ на катастрофу Boeing

Катастрофа українського Boeing, який збили в Ірані, показала високий рівень комунікації та підготовленості авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" до неприємних викликів.

Таку думку висловили в соціальних мережах, порівнявши реакцію МАУ і представників влади, зокрема команди президента Володимира Зеленського.

Користувачі були приємно вражені діями авіакомпанії: вона була максимально відкритою і оперативно повідомляла про ситуацію з літаком. До того ж, саме в МАУ вперше озвучили найважливішу інформацію про те, що лайнер був справним і очевидне зовнішнє втручання.

Українці оцінили реакцію МАУ на катастрофу Boeing atr.ua

Так, своєю думкою поділився волонтер Роман Сініцин. "Краща кризова комунікація останні три дні – була власне у МАУ (Fly UIA). Серед усіх офіційних осіб і організацій. Вони великі молодці, хоча не уявляю, як важко зараз колегам загиблих пілотів і бортпровідників. Зе-Баканов і ко – це просто смішно", – зазначив він.

Інші українці також підтримали позицію Сініцина. "Точно! Достойно, чітко, вчасно", "МАУ були відкриті, але те, що ще не могли, то коректно не говорили", "Однозначно. Дивіться, видно, як переживає директор компанії, зважені і професійні коментарі від заступника з льотної роботи", "Просто варто взяти до уваги один важливий момент, який часто випускають всі з поля зору комунікації. Для якісної комунікації треба якісний продукт", "Саме так, тільки МАУ на висоті", "Спасибі за чесність, за інформацію", "Трималися гідно", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, віцепрезидент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Ігор Сосновський спростував брехню Ірану про те, що українські пілоти не виходили на зв'язок.

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