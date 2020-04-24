У мережі розгнівалися, що українцям в розпал карантину дозволили відправитися на літаку на заробітки до Фінляндії.

Гнівний пост у Facebook опублікував блогер Антон Ходзе. Його думку підтримали сотнями лайками і десятком коментарів.

"Я перепрошую, але що це за **йня? Якого біса ми всі сидимо на карантину, не маючи навіть змоги в парк вийти, не кажучи вже про якісь поїздки. Дрібний бізнес загинається, а з іншого боку держава спокійно відправляє робітників на сезонні роботи. Як же самоізоляція? " – писав він.

Заробітчани

При цьому деякі користувачі відзначали, що немає нічого поганого, що українці вирушили на заробітки. Однак не всі дотримувалися такої думки.

"Тобто для підняття чужих економік можна і польоти, і виїзд з країни. Але свої громадяни повинні сидіти без грошей по домівках", "А чого вони можуть не сидіти вдома, а інші повинні сидіти вдома?", "Здаємо в оренду рабів для поповнення бюджету" – писали в коментарях.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 квітня з України до Фінляндії полетів перший спецрейс з трудовими мігрантами для сезонних сільгоспробіт. Це перший чартер, який був організований на прохання фінських фермерів.