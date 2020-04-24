Головна Новини
24 квітня • оновлено в 18:39
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Українці обурилися заробітчанами в Фінляндії під час карантину

1.5т
Читати матеріал російською

У мережі розгнівалися, що українцям в розпал карантину дозволили відправитися на літаку на заробітки до Фінляндії.

Гнівний пост у Facebook опублікував блогер Антон Ходзе. Його думку підтримали сотнями лайками і десятком коментарів.

"Я перепрошую, але що це за **йня? Якого біса ми всі сидимо на карантину, не маючи навіть змоги в парк вийти, не кажучи вже про якісь поїздки. Дрібний бізнес загинається, а з іншого боку держава спокійно відправляє робітників на сезонні роботи. Як же самоізоляція? " – писав він.

Заробітчани

Заробітчани

При цьому деякі користувачі відзначали, що немає нічого поганого, що українці вирушили на заробітки. Однак не всі дотримувалися такої думки.

"Тобто для підняття чужих економік можна і польоти, і виїзд з країни. Але свої громадяни повинні сидіти без грошей по домівках", "А чого вони можуть не сидіти вдома, а інші повинні сидіти вдома?", "Здаємо в оренду рабів для поповнення бюджету" – писали в коментарях.

"Оренда рабів": українці обурилися заробітчанами в Фінляндії під час карантину

Скріншот

"Оренда рабів": українці обурилися заробітчанами в Фінляндії під час карантину

Скріншот

"Оренда рабів": українці обурилися заробітчанами в Фінляндії під час карантину

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 квітня з України до Фінляндії полетів перший спецрейс з трудовими мігрантами для сезонних сільгоспробіт. Це перший чартер, який був організований на прохання фінських фермерів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
соцмережі заробітчани
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
7
6
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Клим Чугункин
Клим Чугункин
Аренда нерабов.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Cachko Elena
Cachko Elena
сейчас другие страны начнут чартеры организовывать для вывоза рабсилы, а остальные должны на карантине сидеть...тогда открывайте границы для всех, в европе все границы открыты, что за дискриминация ?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Cachko Elena, не терпится на заработки рвануть? Чужие урожаи собирать?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Так без мозолистых заробитчанских клешней Украине не выжить
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7647.

    Вилікувалися: 601. Померли: 193.

  • У світі захворіли майже 2,7 мільйони осіб, загинули – понад 190 тисячі.

  • Чехія почала вихід із карантину: громадянам дозволили виїжджати за кордон.

  • У Великобританії почали випробування вакцини від COVID-19 на людях.

  • Коронавірус спалахне з новою силою: названі нові країни-епіцентри.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги