"Українці непривітні": Соколова розповіла про скарги росіян на популярному курорті

Українська журналістка і ведуча Яніна Соколова, перебуваючи в Хорватії, відмовилася спілкуватися з росіянами.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, уточнивши, що поїхала за кордон у відпустку, а також поділившись новою фотографією.
"Еті укрАінци такіє нєпрівєтлівиє..." – почуто у відповідь на мій мороз після питання російською на хорватському пляжі", – написала журналістка.
Яніна Соколова
Скріншот відео
facebook.com/yanina.sokolova
Нагадаємо, раніше Соколова, яка зізналася, що пережила тривалу боротьбу з раком, розповіла про страшні стереотипи про цю хворобу в українському суспільстві.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Нещодавно Соколова рознесла Росію за відверту брехню про катастрофу MH17 на Донбасі.
Вона потролила президента Росії Володимира Путіна за історію, яку він назвав найбільш ганебною за останні 20 років.
Також журналістка розвінчала безглуздий фейк про епідемію кору в "ДНР".
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