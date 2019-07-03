"Українці непривітні": Соколова розповіла про скарги росіян на популярному курорті

Українська журналістка і ведуча Яніна Соколова, перебуваючи в Хорватії, відмовилася спілкуватися з росіянами.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, уточнивши, що поїхала за кордон у відпустку, а також поділившись новою фотографією.

"Еті укрАінци такіє нєпрівєтлівиє..." – почуто у відповідь на мій мороз після питання російською на хорватському пляжі", – написала журналістка.

Яніна Соколова Скріншот відео

facebook.com/yanina.sokolova

Нагадаємо, раніше Соколова, яка зізналася, що пережила тривалу боротьбу з раком, розповіла про страшні стереотипи про цю хворобу в українському суспільстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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