"Українці непереможні!" Мережу зворушило сильне фото воїна ЗСУ

Українців захопило фото ветерана війни на Донбасі Вадима Мазниченка. На ньому зображені його протези рук і ніг з патріотичними написами.

Сильну світлину Героя опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook. Пост всього за дві години з моменту публікації зібрав 1100 лайків, десятки захоплених коментарів і близько 180 репостів.

"І трохи про моє багатство", – підписав це фото ветеран війни на Донбасі Вадим Мазниченко. Неможливо не пишатися силою наших воїнів", – відзначили волонтери.

Вони нагадали, що Вадим пішов на фронт у другій хвилі мобілізації. В кінці вересня 2014 року боєць 14 батальйону "Черкаси" потрапив під ворожий мінометний обстріл поблизу селища Старогнатівка в Донецькій області. Шість днів Герой був в комі, втратив руку і ногу.

Протези ветерана війни на Донбасі Facebook "Повернись живим"

"І зараз є доказом того, що українські воїни – непереможні! Адже за плечима Вадима – 10-кілометровий Марафон морської піхоти США і участь в міжнародних змаганнях Invictus Games. А нещодавно ветеран отримав орден "За мужність". І ми завжди будемо дуже вдячні Вадиму і всім воїнам, які захищають нас від ворога ціною власного життя і здоров'я! Разом – до перемоги!" – написали у дописі про мужнього захисника України.

У коментарях українці також захопилися його силою духу, патріотизмом і самовідданістю. Вони підтримали воїна теплими словами подяки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі викликало фурор відео з українським розвідником, який, незважаючи на втрату ноги на фронті, продовжує службу на Донбасі. На кадрах видно, як воїн пристрілюється за допомогою свого протеза.

Також українців захопило фото снайпера Сил спеціальних операцій ЗСУ, який лежить з гвинтівкою, а з-під його берців видніються білі шкарпетки з єдинорогом.

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