Українці негативно оцінили дії влади щодо боротьби з COVID-19

Більшість українців незадоволена діяльністю влади щодо боротьби з пандемією COVID-19.

Про це свідчать дані соцопитування Соціологічної групи " Рейтинг ". Майже половина українців (49%) оцінила заходи щодо боротьбі з коронавірусом як оптимальні, кожен третій назвав їх занадто м'якими і лише 9% оцінили як дуже жорсткі.

Діяльність президента України Володимира Зеленського щодо боротьбі з пандемією 60% опитаних назвали незадовільною, а 36% залишилися нею задоволені.

Роботою Міністерства охорони здоров'я незадоволені 67% українців, позитивно її оцінили лише 29%.

Діяльність Міністерства внутрішніх справ викликала негативну оцінку у 61% респондентів і позитивну у 28% опитаних.

Найбільше серед органів центральної влади громадяни незадоволені роботою Кабінету міністрів – 71% і Верховної Ради – 77%.

Думки з приводу введення жорсткого карантину з 8 січня і його очікуваної ефективності розділилися майже порівну. Підтримують рішення Кабміну щодо локдауну 56%, проти нього висловився 41%. Вірять в ефективність обмежень 52% опитаних, не вірять – 45%.

Більшість українців не вірять офіційній статистиці з приводу захворюваності на COVID-19. 45% вважають її заниженою, 31% – перебільшеною. Лише 15% вірять в об'єктивність даних.

Дослідження проводилося соціологічною групою "Рейтинг" 12-14 грудня серед населення України у віці від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.

Було опитано 2500 респондентів методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом 2020 року рейтинги партії влади і президента Володимира Зеленського продовжували падіння, зате зросла підтримка партії "Європейська Солідарність" і її лідера Петра Порошенка. Відповідні результати показало дослідження Центру Разумкова.