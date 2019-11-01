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2 листопада • оновлено в 01:08
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Жителі ОРДЛО – вороги? Українці дали однозначну відповідь

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Більшість українців не вважає мирних жителів тимчасово окупованих територій Донбасу ворогами.

Про це свідчить опитування, проведене серед глядачів політичного-ток шоу "Свобода слова з Савіком Шустером". Запитання поставили аудиторії в студії на зйомках ефіру від 1 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що аудиторія репрезентативно представляє всю Україну. "Чи вважаєте ви жителів ОРДЛО ворогами?" – таке запитання поставив Шустер.

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98% аудиторії відповіли "Ні". Лише 2% згодні з таким твердженням.

Ілюстрація. Донбас

Ілюстрація. Донбас

Інформаційний спротив

Як писав OBOZREVATEL, в ефірі "Свободи слова" народний депутат, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук розкритикував ідею проведення зустрічі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини в "нормандському форматі".

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт соціологічні опитування Свобода слова Савіка Шустера
Місце
Україна
Теги
опрос Донбас Новини Донбасу видео
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