Жителі ОРДЛО – вороги? Українці дали однозначну відповідь

Більшість українців не вважає мирних жителів тимчасово окупованих територій Донбасу ворогами.

Про це свідчить опитування, проведене серед глядачів політичного-ток шоу "Свобода слова з Савіком Шустером". Запитання поставили аудиторії в студії на зйомках ефіру від 1 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що аудиторія репрезентативно представляє всю Україну. "Чи вважаєте ви жителів ОРДЛО ворогами?" – таке запитання поставив Шустер.

98% аудиторії відповіли "Ні". Лише 2% згодні з таким твердженням.

Ілюстрація. Донбас Інформаційний спротив

Як писав OBOZREVATEL, в ефірі "Свободи слова" народний депутат, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук розкритикував ідею проведення зустрічі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини в "нормандському форматі".

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