КСУ не довіряють 60% українців: з'явилися результати опитування

Більше ніж половина громадян нашої країни (60%) не довіряють Конституційному суду.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг". Серед респондентів, добре знайомих зі змістом рішення КСУ про скасування електронного декларування для високопосадовців, недовіра до інституції становить майже 80%.

Найбільш не довіряють цій інституції прихильники "Європейської солідарності", "Голосу", "Батьківщини", партії Шарія, "Сила і честь" та "Слуги народу".

Оцінюючи зміни у сфері боротьби з корупцією протягом останнього року, 47% українців не побачили позитивних зрушень. Ще 34% респондентів вважають, що ситуація погіршилася. При цьому 14% опитаних побачили позитивні зміни. Індекс змін у сфері боротьби з корупцією значно вищий, ніж у 2018 році, але дещо погіршився порівняно з 2019-м, говориться в повідомленні.

За даними "Рейтингу", 39% опитаних добре обізнані щодо рішення Конституційного суду про визнання неконституційним кримінальної відповідальності за недостовірне електронне декларування, 36% – щось чули про це, водночас 25% – вперше чують. Найбільш обізнані люди старшого віку і мешканці столиці.

Лише 11% опитаних позитивно ставляться до рішення КСУ, 25% – нейтрально, водночас більшість (59%) – негативно. При цьому серед респондентів, які добре знайомі зі змістом рішення, негативно до нього ставляться 83%. Найбільш негативно до рішення КСУ ставляться люди старшого віку, мешканці столиці, Західної та Центральної України, прихильники "Європейської солідарності", "Голосу" та партії "Сила і честь".

Більшість (55%) опитаних негативно ставляться до можливого скасування безвізу з Європейським союзом, лише 11% – позитивно і 31% – нейтрально. Найбільш негативно ставляться до можливого скасування безвізу молодь, мешканці столиці та Заходу, прихильники "Європейської солідарності", "Свободи", "Голосу" і партії "Слуга народу".

Опитування проводилося 2-3 листопада 2020 року серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2 тис. респондентів. Метод опитування – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 – не більше 2,2%.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що голова Національного агентства з протидії корупції Олександр Новіков заявив, що КСУ своїм рішенням звільнив топчиновників від зобов'язання повідомляти про суттєві зміни в майновому стані. Це дає державним службовцям "зелене світло" приховати свої статки та уникнути відповідальності, заявила пресслужба НАЗК.