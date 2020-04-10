Українці в Польщі залишилися без роботи і буквально виживають. Конкуренти – самі поляки

Українці, які залишилися в Польщі після оголошення про закриття кордонів у зв'язку зі спалахом епідемії COVID-19, скаржаться, що не можуть знайти роботу. Конкуренцію їм зараз складають самі поляки, що залишилися під час пандемії коронавірусу без заробітку. Тепер вони готові братися за все що завгодно.

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Вакансії залишилися тільки на складах

За даними польського агентства IRCenter, 30% українців у Польщі втратили роботу через карантин. І 27% уже мають проблеми з працевлаштуванням.

Наталія Заєць живе у Варшаві і скаржиться, що протягом місяця не може ніде влаштуватися.

У Польщі пропонують роботу на складах

"Я раніше працювала офіціанткою, наш ресторанчик закрився через карантин, і я фактично опинилася на вулиці. Живу зараз у свого друга, за квартиру платити мені не треба. Раніше я ще підробляла, прибирала два невеликі офіси по сусідству. Але і вони закриті, навіть цих 2300-2500 злотих я позбулася", – розповідає українка.

Щоправда, Наталія зазначає, що знайти роботу на складі або на конвеєрі можна. "Ви навіть не уявляєте, яка це виснажлива робота по 12 годин. Та й платять за неї не дуже багато. Ти на складі так втомишся, що ніякі підробітки вже взяти не зможеш, тому заробиш мало", – пояснює Наталя.

У Польщі для українців пропонують таку роботу

У Польщі для українців пропонують таку роботу

Вікторія Семенець, що живе у Кракові, зараз також зосталася без роботи. "Поки я тримаюся за рахунок підробітків. Прибираю два будинки тут і ще доглядаю за літньою парою, купую їм їжу та ліки. Але зараз із роботою дуже складно. Поляки тепер не відмовляються від роботи в магазині, навіть на складі. Бо ж треба якось жити, коли закінчиться карантин – ніхто не знає", – розповідає дівчина.

"У Польщі катастрофа з роботою! Щодня переглядаю сайти, важко щось знайти, а ще гірше, якщо не знаєш мови! Або якщо немає спеціальності", – пише у соцмережі Facebook ще одна українка Тетяна.

40-річна Моніка з Львівської області вже кілька років працює в Польщі у сфері краси. "Я була перукаркою, манікюрницею. Але наш салон закрили. Перебиваюся поки тимчасовими заробітками, деякі клієнти не бояться обслуговуватися у мене вдома. Але цих грошей мало. Я теж щодня переглядаю сайти роботи. Навряд чи зможу піти на будівництво, чи патрати рибу, чи укладати палети на складі.

У Польщі закриті перукарні та салони краси

А саме таку роботу пропонують, і заробіток там не дуже. Хіба що продавцем або касиром у магазин, але і таких вакансій мало в окрузі, і вважають за краще брати поляків, у мене з польською мовою не дуже. Сподіваюся на сезонні роботи, полуницю піду збирати, кажуть, там руки потрібні", – скаржиться вона.

Поляки складають конкуренцію українцям

Поляки справді зараз можуть скласти конкуренцію нашим заробітчанам. За словами керівниці однієї з фірм із працевлаштування за кордоном Анастасії Валькович, у Польщу повертаються свої заробітчани.

"Поляки, які працювали на фабриках, складах, у сфері обслуговування у Великобританії, наприклад, теж повернулися додому. Вони втратили там роботу через коронавірус. Деякий час можуть прожити на свої заощадження, але недовго. Карантин затягується по всьому світу. Тому вони теж шукають роботу у Польщі, щоб не проїсти всі гроші. І саме поляки можуть братися за роботу, яку виконували українці", – пояснює ситуацію Валькович.

Зараз українці дуже сподіваються, що незабаром у Польщі розпочнуться сезонні роботи, пов'язані із сільським господарством і будівництвом. Там можуть знадобитися робочі руки.

Українці можуть стати у пригоді на зборі яблук

"Що стосується будівництва, то ці роботи в Польщі починаються з березня. І вже зараз спілкувався із будівельними компаніями, з якими у нас укладені договори, то там кажуть, що будівельників катастрофічно не вистачає. Частина українців виїхала додому, щоб посадити картоплю, і планує повернутися. Інші злякалися коронавірусу. Тому вакансії в цій сфері точно є", – каже голова профспілки "Трудова солідарність" Віталій Махинько.

У Польщі на будівництвах не вистачає наших заробітчан

Також і польські фермери б'ють на сполох, побоюючись залишитися сам на сам із урожаєм полуниці або яблук.

"Важко уявити, що поляки гнутимуть спини на зборі врожаю або патратимуть курей на фабриках, а також житимуть по 8-10 осіб у кімнатах гуртожитків", – сумніваються деякі громадяни Польщі.

Однак за прогнозами через епідемію коронавірусу без роботи можуть залишитися до 2 млн поляків. Це не тільки ті поляки, що повернулися з Британії, а також працівники сфери обслуговування, туризму – всіх сфер, які змушені закритися на карантин. Якщо у людей не буде коштів для існування, то вони можуть погодитися на будь-яку роботу.

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