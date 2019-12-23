Українці вважають президента Володимира Зеленського політиком 2019 року, а подією року – звільнення українських політичних в'язнів в Росії.

Результати соцопитування на цю тему показала група Рейтинг. Відзначається, що більшість опитаних (47%) вважають Зеленського політиком 2019 року в Україні.

"Про Юрія Бойка, Дмитра Разумкова і Юлію Тимошенко так стверджували по 8-10% опитаних, щодо Петра Порошенка, Віктора Медведчука, Святослава Вакарчука та Володимира Гройсмана – по 5-7%", – відзначили соціологи.

Українці назвали політика і подію року

Зеленський як політик року отримав підтримку всіх вікових і регіональних груп розподілу. Зате Бойко, Медведчука, Рабиновича частіше вибирали жителі півдня і сходу, Тимошенко – центру і заходу, Порошенка – заходу.

"Цікаво, що серед прихильників партій "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Опозиційна платформа – За життя" лідерів цих сил частіше вибирали як політиків року, ніж Володимира Зеленського. Зате серед прихильників партії "Голос" глава держави отримав кращий результат ніж Святослав Вакарчук", – сказано в матеріалі.

Згідно з результатами опитування, подіями року українці вважають звільнення українських військовополонених моряків та інших політичних в'язнів (48%), а також вибори президента України (44%).

Кожен п'ятий вважає подією року відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі в нормандському форматі. 15% – вибори до Верховної Ради, 13% – вихід збірної України з футболу у фінальну частину Чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Кожен десятий – зміцнення курсу гривні.

Як писав OBOZREVATEL, більше третини українців негативно оцінює діяльність голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і глави Кабінету міністрів Олексія Гончарука.

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