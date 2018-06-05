Українці назвали фаворитів президентських виборів

Якби президентські вибори в Україні проходили в травні 2018 року, то в першому турі найбільше голосів отримали б лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко та лідер партії "Громадянська ініціатива" Анатолій Гриценко.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, профінансованого Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Так, серед тих, хто збирається взяти участь у виборах, за Тимошенко готові віддати свої голоси 13,3%, за Гриценко - 9,4%.

Далі йдуть Юрій Бойко - 8,4%, Петро Порошенко - 7,6%, Олег Ляшко - 7,4%, Святослав Вакарчук - 5,6%, Вадим Рабинович - 5,5%, Володимир Зеленський - 5,0%.

Менше 5%, зокрема, набрали Андрій Садовий (3,5%), Олег Тягнибок (3,0%) і Володимир Гройсман (2,2%).

Опитування було проведено з 19 по 25 травня 2018 року серед 2019 респондентів у всіх регіонах України за винятком і окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підсумки проведеного в квітні соціологічного опитування показали, що якби президентські вибори відбулися в Україні найближчим часом, найбільше голосів українці віддали б за кандидатуру Анатолія Гриценка.