Українці масово зняли маски: глава МОЗ різко відреагував

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав українців дотримуватися карантинних заходів, запроваджених в Україні. Зокрема, він наголосив на необхідності користуватися масками.

На брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції, глава МОЗ наголосив, що перебувати у громадських місцях без засобів індивідуального захисту – бездумно і небезпечно (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Людям, які вирішили так бездумно, незважаючи на рекомендації МОЗ та фахівців, почати порушувати карантин, пропоную дивитися цифри. Зокрема у рядок "кількість захворілих" і "кількість летальних випадків". Коронавірус – це не жарти, і я дуже прошу всіх дотримуватися того обсягу карантинних заходів, які пропонує МОЗ", – підкреслив Степанов.

Також міністр зазначив, що відомство буде порушувати питання щодо введення санкції проти органів місцевого самоврядування через порушення карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок понеділка, 18 травня, в Україні офіційно підтверджено 18 616 випадків коронавірусної хвороби. З них – 325 випадків зараження були виявлені за минулу добу.