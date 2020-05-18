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18 травня • оновлено в 12:12
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Українці масово зняли маски: глава МОЗ різко відреагував

12.7т
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав українців дотримуватися карантинних заходів, запроваджених в Україні. Зокрема, він наголосив на необхідності користуватися масками.

На брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції, глава МОЗ наголосив, що перебувати у громадських місцях без засобів індивідуального захисту – бездумно і небезпечно (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Людям, які вирішили так бездумно, незважаючи на рекомендації МОЗ та фахівців, почати порушувати карантин, пропоную дивитися цифри. Зокрема у рядок "кількість захворілих" і "кількість летальних випадків". Коронавірус – це не жарти, і я дуже прошу всіх дотримуватися того обсягу карантинних заходів, які пропонує МОЗ", – підкреслив Степанов.

Українці масово зняли маски: глава МОЗ різко відреагував

Також міністр зазначив, що відомство буде порушувати питання щодо введення санкції проти органів місцевого самоврядування через порушення карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок понеділка, 18 травня, в Україні офіційно підтверджено 18 616 випадків коронавірусної хвороби. З них – 325 випадків зараження були виявлені за минулу добу.

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Автор
Гліб Іванов
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 616.

    Вилікувалися: 5276. Померли: 535.

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