Українці масово рвонули в Європу: журналіст показав натовп на кордоні з Угорщиною

У вівторок, 14 липня, на кордоні України з Угорщиною утворилися величезні черги з українців, які прямували за кордон.

Журналіст Віталій Глагола опублікував в свій Телеграм-канал фото черг на КПП "Чоп-Захонь" і "Лужанка".

За його словами, на "Чоп-Захонь" застрягли більше 200 авто, а на "Лужанці" українці пішки масово перетинали кордон. На знімках видно, що люди стоять у величезній черзі, не дотримуючись дистанції. Крім того, практично всі без масок на обличчі.

Черги на кордоні з Угорщиною Телеграм \ Віталій Глагола

Черги з українців на кордоні з Угорщиною Телеграм \ Віталій Глагола

Глагола додав, що таке масове скупчення можна пояснити тим, що Угорщина з 15 липня вводить нові обмеження на своїх кордонах – в'їзд для іноземців з країн з високим розповсюдженням COVID-19 буде закритий.

"Обов'язкова самоізоляція також поширюється на іноземців, які прибувають в Угорщину з "жовтої зони", а ось іноземці з "червоної зони" в Угорщину потрапити не зможуть. Українці в "червоній зоні". Однак, обмеження не поширюються на іноземців, які перетинають Угорщину транзитом, а також транспортників, представників бізнесу, які їдуть у відрядження", – пояснив журналіст.

Черги на КПП "Чоп-Захонь" Телеграм \ Віталій Глагола

Черги з авто на КПП "Чоп-Захонь" Телеграм \ Віталій Глагола

Черги на КПП з Угорщиною Телеграм \ Віталій Глагола

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що кількість країн, в які можуть в'їжджати українці, збільшилася до 25.