Кинулися натовпами до церков: українці масово порушили карантин напередодні Великодня

В Україні напередодні свята Великодня люди масово порушували карантин через коронавірус, відвідуючи церкви.

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Такі випадки були зафіксовані в низці українських міст. При цьому влада неодноразово закликала громадян залишитися вдома, а низка телеканалів запустила трансляції святкових богослужінь різних конфесій.

Українці масово порушили карантин на Великдень Колаж

Івано-Франківськ

У суботу, 18 квітня, на вулиці Чорновола, 6 біля храму УПЦ МП відбулося масове зібрання прихожан, передає pravda.if.ua.

На відео, яке зняли очевидці, видно, що у людей є рюкзаки і валізи. Очевидно, віряни збиралися їхати в Почаївську лавру, щоб там відсвяткувати Великдень.

Дніпро

Порушення карантину в місті помітили ще попереднього дня. Так, біля Троїцької церкви ввечері 17 квітня вишикувалися десятки людей, щоб потрапити на службу.

Парафіяни церкви не дотримувалися дистанції, а деякі приходили без масок і рукавичок. Біля церкви було близько 80 осіб.

Очевидець викликав поліцію, після чого деякі парафіяни погрожували йому фізичною розправою. Працівники поліції прибули на місце події і склали відповідний протокол.

У Дніпрі натовп парафіян зібрався біля церкви Інформатор

Львів

17 квітня у місті Самбір Львівської області, незважаючи на карантин, служителі та парафіяни храму Різдва Пресвятої Богородиці влаштували масову ходу. При цьому багато учасників були без захисних масок.

У Самборі служителі церкви і парафіяни порушили карантин Facebook/Вікторія Балицька

У Самборі служителі церкви і парафіяни порушили карантин Facebook/Вікторія Балицька

У Самборі служителі церкви і парафіяни порушили карантин Facebook/Вікторія Балицька

У Самборі служителі церкви і парафіяни порушили карантин Facebook/Вікторія Балицька

Як писав OBOZREVATEL, раніше вірян на Великдень покликали у Свято-Воскресенський храм УПЦ МП у Києві, щоб вони "доторкнулися до Благодатного вогню" в розпал карантину.

Водночас Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій рекомендувала проводити богослужіння на Великдень без присутності прихожан.