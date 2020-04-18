Кинулися натовпами до церков: українці масово порушили карантин напередодні Великодня
В Україні напередодні свята Великодня люди масово порушували карантин через коронавірус, відвідуючи церкви.
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Такі випадки були зафіксовані в низці українських міст. При цьому влада неодноразово закликала громадян залишитися вдома, а низка телеканалів запустила трансляції святкових богослужінь різних конфесій.
Івано-Франківськ
У суботу, 18 квітня, на вулиці Чорновола, 6 біля храму УПЦ МП відбулося масове зібрання прихожан, передає pravda.if.ua.
На відео, яке зняли очевидці, видно, що у людей є рюкзаки і валізи. Очевидно, віряни збиралися їхати в Почаївську лавру, щоб там відсвяткувати Великдень.
Дніпро
Порушення карантину в місті помітили ще попереднього дня. Так, біля Троїцької церкви ввечері 17 квітня вишикувалися десятки людей, щоб потрапити на службу.
Парафіяни церкви не дотримувалися дистанції, а деякі приходили без масок і рукавичок. Біля церкви було близько 80 осіб.
Очевидець викликав поліцію, після чого деякі парафіяни погрожували йому фізичною розправою. Працівники поліції прибули на місце події і склали відповідний протокол.
Львів
17 квітня у місті Самбір Львівської області, незважаючи на карантин, служителі та парафіяни храму Різдва Пресвятої Богородиці влаштували масову ходу. При цьому багато учасників були без захисних масок.
Як писав OBOZREVATEL, раніше вірян на Великдень покликали у Свято-Воскресенський храм УПЦ МП у Києві, щоб вони "доторкнулися до Благодатного вогню" в розпал карантину.
Водночас Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій рекомендувала проводити богослужіння на Великдень без присутності прихожан.