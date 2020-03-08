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8 березня • оновлено в 12:58
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Українці летіли одним літаком із молдованкою, хворою на коронавірус

1.8т
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У Молдові виявили 45 пасажирів рейсу з Мілана, які контактували з жінкою, що захворіла на коронавірус. Серед них були й українці.

Як повідомляє Newsmaker, кількість українців невідома, але інформацію на офіційному рівні підтвердила міністерка охорони здоров'я Молдови Віоріка Думбревяну.

За її словами, влада зв'язалася з пасажирами, які перебувають у зоні високого ризику інфікування. Їх поінформували про необхідність карантину в домашніх умовах протягом 14 днів.

Жінка, у якої підтверджений діагноз коронавірусу, перебуває у стабільно важкому стані. У неї двостороння бронхопневмонія. Стан також ускладнено цукровим діабетом і низкою супутніх захворювань.

Українці летіли одним літаком із молдованкою, хворою на коронавірус

Думбревяну розповіла, що жінка в Італії звернулася в лікарню ще 29 лютого з високою температурою. 4 березня в неї з'явився кашель і стан погіршився, вона проходила курс лікування антибіотиками.

Через кілька днів вона, незважаючи на поганий стан здоров'я, залишила лікарню і взяла квиток на літак у Молдову. При цьому жінка не повідомила ні прикордонникам, ні бортпровідникам про свій стан.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Понад 104 тис. осіб у всьому світі станом на 8 березня заражені коронавірусом.

  • У Південній Кореї зареєстрований 7041 випадок захворювання, в Італії – 5883, у Франції – 949. В Іспанії підтверджено 100 нових випадків інфікування. В Ірані заявили про 1076 нових випадків інфікування коронавірусом. У США зафіксовано 139 нових випадків зараження коронавірусом.

  • В Україні вже є 1 випадок коронавируса. Хворий знаходиться в Чернівцях.

  • У Китаї 7 березня обвалився п'ятиповерховий готель із хворими на коронавірус у місті Цюаньчжоу, що у провінції Фуцзянь. За даними місцевих ЗМІ, рятувальникам вдалося витягти 35 осіб з-під завалів.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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