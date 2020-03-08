Українці летіли одним літаком із молдованкою, хворою на коронавірус

У Молдові виявили 45 пасажирів рейсу з Мілана, які контактували з жінкою, що захворіла на коронавірус. Серед них були й українці.

Як повідомляє Newsmaker, кількість українців невідома, але інформацію на офіційному рівні підтвердила міністерка охорони здоров'я Молдови Віоріка Думбревяну.

За її словами, влада зв'язалася з пасажирами, які перебувають у зоні високого ризику інфікування. Їх поінформували про необхідність карантину в домашніх умовах протягом 14 днів.

Жінка, у якої підтверджений діагноз коронавірусу, перебуває у стабільно важкому стані. У неї двостороння бронхопневмонія. Стан також ускладнено цукровим діабетом і низкою супутніх захворювань.

Думбревяну розповіла, що жінка в Італії звернулася в лікарню ще 29 лютого з високою температурою. 4 березня в неї з'явився кашель і стан погіршився, вона проходила курс лікування антибіотиками.

Через кілька днів вона, незважаючи на поганий стан здоров'я, залишила лікарню і взяла квиток на літак у Молдову. При цьому жінка не повідомила ні прикордонникам, ні бортпровідникам про свій стан.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Понад 104 тис. осіб у всьому світі станом на 8 березня заражені коронавірусом.

У Південній Кореї зареєстрований 7041 випадок захворювання, в Італії – 5883, у Франції – 949. В Іспанії підтверджено 100 нових випадків інфікування. В Ірані заявили про 1076 нових випадків інфікування коронавірусом. У США зафіксовано 139 нових випадків зараження коронавірусом.

В Україні вже є 1 випадок коронавируса. Хворий знаходиться в Чернівцях.

У Китаї 7 березня обвалився п'ятиповерховий готель із хворими на коронавірус у місті Цюаньчжоу, що у провінції Фуцзянь. За даними місцевих ЗМІ, рятувальникам вдалося витягти 35 осіб з-під завалів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!