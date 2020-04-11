Українці кинулися додому на Великдень: на кордоні з Угорщиною ажіотаж

У пункті пропуску "Чоп-Захонь" на кордоні України та Угорщини наразі спостерігається аншлаг із угорського боку через масове повернення українців додому із Європи на Великдень.

Відео з місця опубліковано в Telegram-каналі Віталій Глагола (official). На парковці біля кордону видно безліч авто з чеською, угорською та реєстрацією інших країн.

Також у коментарі до відео зазначили, що поруч із КПП багато автобусів, які привезли людей. Оскільки пасажирські перевезення тимчасово призупинені, громадяни користуються послугами приватних перевізників на легкових авто.

Ажіотаж на україно-угорському кордоні Скрін відео

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"За заявою президента, усі ці люди мали б бути відправлені на примусову обсервацію (пам‘ятаєте, що творилось коли прилетів літак із В‘єтнама в Бориспіль?), але їх пускають додому на самоізоляцію перед Великоднем", – обурився Глагола.

Також він пояснив, чому ажіотаж утворився саме на угорському кордоні.

"Бо Угорщина пропускає транзитом громадян України, а Словаччина ні. Тому українці із Чехії, Австрії та інших країн їдуть саме через Угорщину. І більше 2-х не збираються, ага..." – йдеться у повідомленні.

Telegram-канал Віталій Глагола (official)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україну через східний кордон Польщі із середини березня 2020 року повернулися 89 тисяч людей. Серед них заробітчани і студенти, які були змушені виїхати з ЄС через карантин. При цьому в Польщу через її східний кордон за цей час приїхало лише 32 тисячі осіб.