Українці кинулися додому на Великдень: на кордоні з Угорщиною ажіотаж
У пункті пропуску "Чоп-Захонь" на кордоні України та Угорщини наразі спостерігається аншлаг із угорського боку через масове повернення українців додому із Європи на Великдень.
Відео з місця опубліковано в Telegram-каналі Віталій Глагола (official). На парковці біля кордону видно безліч авто з чеською, угорською та реєстрацією інших країн.
Також у коментарі до відео зазначили, що поруч із КПП багато автобусів, які привезли людей. Оскільки пасажирські перевезення тимчасово призупинені, громадяни користуються послугами приватних перевізників на легкових авто.Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
"За заявою президента, усі ці люди мали б бути відправлені на примусову обсервацію (пам‘ятаєте, що творилось коли прилетів літак із В‘єтнама в Бориспіль?), але їх пускають додому на самоізоляцію перед Великоднем", – обурився Глагола.
Також він пояснив, чому ажіотаж утворився саме на угорському кордоні.
"Бо Угорщина пропускає транзитом громадян України, а Словаччина ні. Тому українці із Чехії, Австрії та інших країн їдуть саме через Угорщину. І більше 2-х не збираються, ага..." – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україну через східний кордон Польщі із середини березня 2020 року повернулися 89 тисяч людей. Серед них заробітчани і студенти, які були змушені виїхати з ЄС через карантин. При цьому в Польщу через її східний кордон за цей час приїхало лише 32 тисячі осіб.