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3 грудня • оновлено в 14:33
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"Українці й росіяни – одне й те ж": у школі Парижа спалахнув скандал

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Українська письменниця Ірена Карпа розповіла про обурливий інцидент, який трапився з її 8-річною дочкою в одній зі шкіл Парижа, де вчителька італійського назвала українців і росіян "одним і тим же".

Історією Карпа поділилася на своїй сторінці в Facebook, пообіцявши навідатися до школи й влаштувати міжнародний скандал.

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"Вийшла моя 8-річна дитина зі школи зі сльозами на очах. Питає мене, як сказати російською "ласкаво просимо до Росії". На моє "?!?!?!" каже, що вчителька італійської знімає їх у фільмі про глобальне потепління, де дітей розподілили за групами. У групі "американці" вже було чимало дітей, які хоч ніякі і не американці, і говорять з диким акцентом", – розповіла письменниця.

"А тепер вгадайте, в яку групу помістили мою дитину з її 50% українських, а іншими німецьких, єврейських, норвезьких, шведських, англійських генів? Правильно: в російську ж. Де крім неї ота єдина її однокласниця-росіянка "в шапці". Бо на Каїні спроби прояснити вчительці, що вона українка, було стандартне "це одне й те ж". А якщо Каї ця група не подобається, вона може не зніматися у фільмі", – продовжила Карпа.

Ірена Карпа розповіла про обурливий інцидент у школі дочки

Ірена Карпа розповіла про обурливий інцидент у школі дочки

ФБ Карпи

Ірена висловила намір вирушити на розмову до директора.

"Спокійно пояснила я Каї, що її вчителька – тупиця, не вчила ні історію, ні географію... Мій французький чоловік обурився ще більше. Піде в школу зі мною. Пропонує щодня вчительці роздруковувати сторінку про війну на Донбасі, Голодомор тощо", – підсумувала Карпа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з приватних вузів Одеси спалахнув скандал через викладача історії Анатолія Кравчика, який на своїх лекціях називає Україну проєктом польських масонів.

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Автор
Анатолій Запорожський
Особа
Ірена Карпа
Місце
Франція Париж
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ttt ta
ttt ta
Ирена Карпа родилась 8 декабря 1980 года в Черкассах. Через два года семья переехала в Ивано-Франковск, а оттуда — в Яремче в Прикарпатье. В молодёжном журнале «Молоко», где до 2009 года под псевдонимом «Соя Лось» вела рубрику о сексе. Четвёртой её книгой стал ещё один роман — «Перламутрове Порно (Супермаркет самотності)», который вышел в 2005 году в издательстве «Дулибы», а пятой — роман «Bitches Get Everything», изданный в 2006 году «Клубом семейного досуга» (КСД). «Добло і Зло» состоит из двух частей — «Привиди моєї школи» с короткими сценками из детства и «Планета тьолок» с историями из взрослой жизни[4]. В начале 2009 года книга «Добло і Зло» получила антипремию «Золота булька»[19]. В то же время, по рейтингу читателей журнала «Корреспондент», книга вошла в десятку лучших украинских книг 2009 года[20]. В 2012 году КСД сделал ещё одно переиздание Карпы — «Bitches Get Everything» под названием «Суки отримують все» В 2005 году Карпа на короткое время стала ведущей программы SexCetera (проект Playboy) на ICTV. Снималась в эротических фотосессиях для журналов FHM (ноябрь 2004)[50], Penthouse (август 2005) и Playboy (июль 2007)
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Не одно и тоже конечно же.Украинцы-это О П А С К У Д И В Ш И Е С Я русские.
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Руденко Вован
Руденко Вован
У нас памятники из говна не лепят,и трупаки на площадях нележат.
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