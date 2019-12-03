"Українці й росіяни – одне й те ж": у школі Парижа спалахнув скандал

Українська письменниця Ірена Карпа розповіла про обурливий інцидент, який трапився з її 8-річною дочкою в одній зі шкіл Парижа, де вчителька італійського назвала українців і росіян "одним і тим же".

Історією Карпа поділилася на своїй сторінці в Facebook, пообіцявши навідатися до школи й влаштувати міжнародний скандал.

"Вийшла моя 8-річна дитина зі школи зі сльозами на очах. Питає мене, як сказати російською "ласкаво просимо до Росії". На моє "?!?!?!" каже, що вчителька італійської знімає їх у фільмі про глобальне потепління, де дітей розподілили за групами. У групі "американці" вже було чимало дітей, які хоч ніякі і не американці, і говорять з диким акцентом", – розповіла письменниця.

"А тепер вгадайте, в яку групу помістили мою дитину з її 50% українських, а іншими німецьких, єврейських, норвезьких, шведських, англійських генів? Правильно: в російську ж. Де крім неї ота єдина її однокласниця-росіянка "в шапці". Бо на Каїні спроби прояснити вчительці, що вона українка, було стандартне "це одне й те ж". А якщо Каї ця група не подобається, вона може не зніматися у фільмі", – продовжила Карпа.

Ірена Карпа розповіла про обурливий інцидент у школі дочки ФБ Карпи

Ірена висловила намір вирушити на розмову до директора.

"Спокійно пояснила я Каї, що її вчителька – тупиця, не вчила ні історію, ні географію... Мій французький чоловік обурився ще більше. Піде в школу зі мною. Пропонує щодня вчительці роздруковувати сторінку про війну на Донбасі, Голодомор тощо", – підсумувала Карпа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з приватних вузів Одеси спалахнув скандал через викладача історії Анатолія Кравчика, який на своїх лекціях називає Україну проєктом польських масонів.

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