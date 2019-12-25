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25 грудня • оновлено в 10:40
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Навіть у "Л/ДНР": українці показали готовність стати монолітною нацією

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Незважаючи на розділеність і військовий конфлікт на сході країни, українці готові до того, щоб стати монолітною нацією.

До такого висновку прийшли аналітики європейської організації SeeD, які досліджували українське суспільство в рамках проєкту SCORE (Social Cohesion and Reconciliation Index – Індекс соціальної згуртованості і примирення), пише "НВ".

"В українців покращується ставлення до інтеграції в Євросоюз, зростає громадянська активність, співвітчизники позбавляються від стереотипів відносно один одного. І якщо раніше мешканці заходу України гостро відчували свою відмінність від східних українців"ватників", а ті, в свою чергу, вважали галичан неосвіченими "бандерівцями", то зараз поляризація згладжується. Відкритість до діалогу непогана", – розповіла координаторка SeeD в Україні Оксана Лемішка.

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Українці показали готовність стати монолітною нацією

Українці показали готовність стати монолітною нацією

umoloda.kiev.ua

Примітно, що мова йде про всю країну: проєкт SCORE, здійснений за підтримки ООН і американського фонду USAID, торкнувся кожного регіону, включаючи окуповані території Донбасу.

Лемішка також вказала на показовий факт – серед жителів "Л/ДНР", за оцінками SeeD, встановився консенсус: далі жити так, як зараз, вже не можна. У цьому впевнені понад 65% жителів ОРДЛО. Хоча в баченні свого майбутнього думки українців на Донбасі розділилися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше близько 56% українців виступили проти надання окупованим територіям Донецької і Луганської областей особливого статусу в складі України.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Ага, оч смешно...
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фил филька
фил филька
Луганда и Дырляндия ... - Олена Степова. монолитная нация говорите? ну-ну...
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Хо Хол
Хо Хол
Ахах, тут на днях новость была ехидная, где украинские граждане с востока получают пенсии. Им расскажите, что украине едина)))
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