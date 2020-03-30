Українці, евакуйовані з Дохи, показали готель для обсервації: з'явилися фото

Українці, яких евакуювали з Дохи через пандемію коронавірусу, заявили, що задоволені умовами в готелі "Козацький". Туди вони поміщені для обсервації.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Також люди показали фото своїх номерів, запевнивши, що всім необхідним для життя забезпечені, повідомляється на Telegram-каналі Pavlovsky News.
За словами постояльців, ставлення персоналу до них хороше. Більш того, українцям навіть дозволили вибрати номер і виконують всі їх запити щодо поліпшення комфорту.
Готель для українців, евакуйованих з Дохи
Pavlovsky News
Готель для українців, евакуйованих з Дохи
Pavlovsky News
"Чайники, переноски дають без проблем. Вода в номері чиста, а те, що раніше на відео була жовта, – просто застояна. Дали ковдри і питну воду", – розповідають очевидці.
Що стосується частини громадян, яких поселили в Пущі-Водиці, то вони також планують просити про свій переїзд в "Козацький".
Готель для українців, евакуйованих з Дохи
Pavlovsky News
Як повідомляв OBOZREVATEL:
30 березня спалахнув гучний скандал довкола повернення додому українських туристів. Вони прибули до аеропорту "Бориспіль" (Київ) двома рейсами з Балі через Доху.
Ще в дорозі їх попередили про двотижневу обов'язкову обсервацію, яка чекає після прильоту. Примітно, що рішення про примусовий карантин Кабмін ухвалив лише напередодні.
Частину українців вночі таки помістили на обсервацію в готель "Козацький" у центрі Києва. Більшість пасажирів влаштували бунт і відмовилися залишати борти лайнерів.
Пізніше стало відомо, що евакуйовані з Балі українці після довгого вмовляння все ж нібито погодилися на обов'язкову двотижневу обсервацію.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".