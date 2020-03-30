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30 березня • оновлено в 17:45
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Українці, евакуйовані з Дохи, показали готель для обсервації: з'явилися фото

6.1т
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Українці, яких евакуювали з Дохи через пандемію коронавірусу, заявили, що задоволені умовами в готелі "Козацький". Туди вони поміщені для обсервації.

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Також люди показали фото своїх номерів, запевнивши, що всім необхідним для життя забезпечені, повідомляється на Telegram-каналі Pavlovsky News.

За словами постояльців, ставлення персоналу до них хороше. Більш того, українцям навіть дозволили вибрати номер і виконують всі їх запити щодо поліпшення комфорту.

Готель для українців, евакуйованих з Дохи

Готель для українців, евакуйованих з Дохи

Pavlovsky News

Готель для українців, евакуйованих з Дохи

Готель для українців, евакуйованих з Дохи

Pavlovsky News

"Чайники, переноски дають без проблем. Вода в номері чиста, а те, що раніше на відео була жовта, – просто застояна. Дали ковдри і питну воду", – розповідають очевидці.

Що стосується частини громадян, яких поселили в Пущі-Водиці, то вони також планують просити про свій переїзд в "Козацький".

Готель для українців, евакуйованих з Дохи

Готель для українців, евакуйованих з Дохи

Pavlovsky News

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Київ
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