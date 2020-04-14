Українці бурхливо відреагували на заяву про скасування маршруток

Тимур Григоренко Суспільство 23:53, 14.04.2020 Оновлено: 00:15, 15.04.2020

Заява міністра інфраструктури Владислава Криклія про відмову в Україні маршруток викликала шквал обговорень у соціальних мережах серед українців.

Нагадаємо, що раніше чиновник повідомив, що перший етап скасування маршруток проведуть у Харкові, Запоріжжі, Одесі, Сумах, Чернігові, Києві, Львові, Тернополі та Луцьку.

Новину, яка опублікована в групі OBOZREVATEL на Facebook, обговорювали кілька десятків користувачів. У коментарях писали, що скасування маршруток потрібно проводити тільки в разі заміни на новий транспорт. А величезні черги на громадський транспорт перетворять Україну на СРСР.

Маршрутки в Україні

"Спочатку потрібно забезпечити новим транспортним потоком, а вже потім від якогось транспорту позбавлятися", "Міністр сказав? Програму розробив? Тоді дупа – готуємося ходити пішки і набиватися в автобуси як оселедець у бочки. Проходили – знаємо", "У Дніпрі вже почали. Тепер чекають автобус по годині, і то потім у нього не влізеш. Здрастуй, СРСР", "Будемо "штурмувати" забиті автобуси? Спасибі, не треба", – обурювалися в мережі.

При цьому в коментарях відзначали, що влада ухвалює поспішне рішення, не подумавши про народ.

Скріншот
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр Владислав Криклій назвав орієнтовні терміни відновлення роботи громадського транспорту в Україні.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

На нас пытаются накинуть рабский ошейник

Справа Чорновол – політичне дійство ДБР на замовлення Кремля

"Зеленський погладшав!" Притула пояснив, чому це гарний знак

Зарівняли трактором: на Київщині в учасників АТО "віджали" 300 ділянок землі

П'яті у світі! В Україні створили тести для визначення антитіл до COVID-19