Заява міністра інфраструктури Владислава Криклія про відмову в Україні маршруток викликала шквал обговорень у соціальних мережах серед українців.

Нагадаємо, що раніше чиновник повідомив, що перший етап скасування маршруток проведуть у Харкові, Запоріжжі, Одесі, Сумах, Чернігові, Києві, Львові, Тернополі та Луцьку.

Новину, яка опублікована в групі OBOZREVATEL на Facebook, обговорювали кілька десятків користувачів. У коментарях писали, що скасування маршруток потрібно проводити тільки в разі заміни на новий транспорт. А величезні черги на громадський транспорт перетворять Україну на СРСР.

Маршрутки в Україні

"Спочатку потрібно забезпечити новим транспортним потоком, а вже потім від якогось транспорту позбавлятися", "Міністр сказав? Програму розробив? Тоді дупа – готуємося ходити пішки і набиватися в автобуси як оселедець у бочки. Проходили – знаємо", "У Дніпрі вже почали. Тепер чекають автобус по годині, і то потім у нього не влізеш. Здрастуй, СРСР", "Будемо "штурмувати" забиті автобуси? Спасибі, не треба", – обурювалися в мережі.

При цьому в коментарях відзначали, що влада ухвалює поспішне рішення, не подумавши про народ.

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Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр Владислав Криклій назвав орієнтовні терміни відновлення роботи громадського транспорту в Україні.