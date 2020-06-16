Українці 66 років тому влаштували зухвалий бунт у ГУЛАГу: в мережі згадали криваву сторінку історії СРСР

У мережі опублікували знімки з Кенгірського повстання, відомого в історії також як "40 днів свободи в ГУЛАГу", яке почалося в травні 1954 року.

Про подію в такий спосіб вирішив нагадати у своєму Twitter білоруський блогер Максим Мірович, підкресливши, що протест почали ув'язнені українці (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"У 1954 році українці підняли Кенгірське повстання в ГУЛАГу. Його намагалися придушити танками, загинули сотні людей. Але повсталі перемогли – систему сталінських концтаборів ліквідували", – написав він.

Кенгірське повстання Twitter Максима Міровича

За словами блогера, все, що залишилося від тих подій – це пам'ять у вигляді малюнків і декількох фото. Тому він порадив підписникам розповісти про протест, який відбувся 66 років тому, друзям.

Кенгірське повстання Twitter Максима Міровича

"Моя тітка рідна, ще жива, була там. І чоловік. З Білорусі. Нам дітям не розповідали, так побіжно, загальною фразою. Я більше прочитала зараз. У неї Альцгеймера, добре, що не бачить пам'ятників вусатому кровососу", "Досить взяти в руки Солженіцина "Архіпелаг ГУЛАГ" і прочитати другу главу... Хоча читати страшно... від того, з якою швидкістю ми туди крокуємо", "Фільм "Людожер", 1991 року – один із найбільш диких, що я бачила про це", "Охорона нацистських газових камер обурюється", "А очолив це повстання білорус! Чому про це не пишете?! Все українці тільки, так!?", "Це відбувалося у нас в Казахстані, який цілком перетворили у в'язницю і заслання", – пишуть користувачі, підкреслюючи, що вони пам’ятають.

Кенгірське повстання Twitter Максима Міровича

Кенгірське повстання Twitter Максима Міровича

Коментарі користувачів Twitter Максима Міровича

Коментарі користувачів Twitter Максима Міровича

Коментарі користувачів Twitter Максима Міровича

Скриншот Twitter Максима Міровича

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі оприлюднили фото з радянського концтабору ГУЛАГу, на якому зображені десятки ув'язнених хлопців. По обличчях можна розгледіти, що вони – майже зовсім діти.