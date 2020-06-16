Українці 66 років тому влаштували зухвалий бунт у ГУЛАГу: в мережі згадали криваву сторінку історії СРСР

У мережі опублікували знімки з Кенгірського повстання, відомого в історії також як "40 днів свободи в ГУЛАГу", яке почалося в травні 1954 року.

Про подію в такий спосіб вирішив нагадати у своєму Twitter білоруський блогер Максим Мірович, підкресливши, що протест почали ув'язнені українці (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"У 1954 році українці підняли Кенгірське повстання в ГУЛАГу. Його намагалися придушити танками, загинули сотні людей. Але повсталі перемогли – систему сталінських концтаборів ліквідували", – написав він.

Кенгірське повстання

За словами блогера, все, що залишилося від тих подій – це пам'ять у вигляді малюнків і декількох фото. Тому він порадив підписникам розповісти про протест, який відбувся 66 років тому, друзям.

Кенгірське повстання

"Моя тітка рідна, ще жива, була там. І чоловік. З Білорусі. Нам дітям не розповідали, так побіжно, загальною фразою. Я більше прочитала зараз. У неї Альцгеймера, добре, що не бачить пам'ятників вусатому кровососу", "Досить взяти в руки Солженіцина "Архіпелаг ГУЛАГ" і прочитати другу главу... Хоча читати страшно... від того, з якою швидкістю ми туди крокуємо", "Фільм "Людожер", 1991 року – один із найбільш диких, що я бачила про це", "Охорона нацистських газових камер обурюється", "А очолив це повстання білорус! Чому про це не пишете?! Все українці тільки, так!?", "Це відбувалося у нас в Казахстані, який цілком перетворили у в'язницю і заслання", – пишуть користувачі, підкреслюючи, що вони пам’ятають.

Кенгірське повстання

Кенгірське повстання

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі оприлюднили фото з радянського концтабору ГУЛАГу, на якому зображені десятки ув'язнених хлопців. По обличчях можна розгледіти, що вони – майже зовсім діти.