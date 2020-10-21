Українську вакцину від COVID-19 у найближчі два роки чекати не варто, – експерт МОЗ

Карина Бондаренко Суспільство 06:10, 21.10.2020 Оновлено: 06:11, 21.10.2020

В Україні на даний момент не зареєстровано жодних досліджень із застосуванням вакцини від коронавірусу, тому її появи не варто чекати в найближчі два роки.

Про це 20 жовтня повідомив президент Асоціації анестезіологів України і експерт Міністерства охорони здоров'я Сергій Дубров в ефірі "Громадське радіо".

Він пояснив, що для появи вакцини необхідно дотримуватися правила проведення клінічних досліджень, які складаються з трьох фаз.

"Наскільки мені відомо, в Україні поки що не зареєстровано жодних клінічних досліджень із застосуванням вакцини проти коронавірусу. Дослідження включає в себе три фази, цей період тривалий. Щонайменше, півтора-два роки. Не думаю, що ми можемо говорити про перспективу появи української вакцини в найближчі два роки", – сказав Дубров.

Лікар додав, що в Росії зареєстровано дві вакцини від коронавірусу, але вони порушують європейські та світові вимоги реєстрації лікарських засобів.

"Тобто, дослідження не включали третю, основну фазу клінічного дослідження, на якій до 50% препаратів потенційних не доходять до реєстрації", – підкреслив анестезіолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на нараді в Офісі президента України вчені розповіли голові держави Володимиру Зеленському про результати дослідження вітчизняного кандидата в вакцини від COVID-19.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Пообіцяв повернути Крим та послав незгодних до Росії: головні меседжі щорічного звернення Зеленського

Держдеп США зажадав, щоб Росія повернула Україні Крим

В Україні вирішили створити штаб щодо боротьби з COVID-19 на чолі із Зеленським. Документ

"Слугу" Третьякову спіймали на дивній поведінці під час промови Зеленського. Відео

Ломаченка назвали православним братом і запросили в Росію