Українську вакцину від COVID-19 можуть випробувати на людях через три місяці, – професор
Українську вакцину від коронавірусу (COVID-19) хочуть випробувати на людях через три місяці.
Як повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна" один із розробників препарату, президент компанії DiaPrep System Inc., міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я і епідеміології, професор Михайло Федоров, доклінічні випробування на тваринах пройшли успішно.
"Якщо наші очікування здійсняться і дійсно обраний виробник буде готовий до виробництва за міжнародним стандартом, за міжнародним ліцензуванням – я думаю, що через три місяці ми отримаємо готовність для першої фази", – сказав він.
Вчений пояснив, що після обговорення з урядом переходу до клінічної фази документацію про розроблення вакцини буде передано в ВООЗ.
"На сьогоднішній день, оскільки ми отримали тільки доклінічну фазу, рішення урядом України не ухвалено, якісь спеціальні обговорення не проводилися. Але як тільки буде обрано майданчик – безсумнівно, вся документація буде представлена в ВООЗ", – додав Федоров.
За його словами, клінічна фаза буде проходити із залученням добровольців у кілька етапів, після чого будуть зроблені висновки про безпечність та ефективність препарату.
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