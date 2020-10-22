Українську вакцину від COVID-19 можуть випробувати на людях через три місяці, – професор

Українську вакцину від коронавірусу (COVID-19) хочуть випробувати на людях через три місяці.

Як повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна" один із розробників препарату, президент компанії DiaPrep System Inc., міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я і епідеміології, професор Михайло Федоров, доклінічні випробування на тваринах пройшли успішно.

"Якщо наші очікування здійсняться і дійсно обраний виробник буде готовий до виробництва за міжнародним стандартом, за міжнародним ліцензуванням – я думаю, що через три місяці ми отримаємо готовність для першої фази", – сказав він.

Вчений пояснив, що після обговорення з урядом переходу до клінічної фази документацію про розроблення вакцини буде передано в ВООЗ.

"На сьогоднішній день, оскільки ми отримали тільки доклінічну фазу, рішення урядом України не ухвалено, якісь спеціальні обговорення не проводилися. Але як тільки буде обрано майданчик – безсумнівно, вся документація буде представлена в ВООЗ", – додав Федоров.

За його словами, клінічна фаза буде проходити із залученням добровольців у кілька етапів, після чого будуть зроблені висновки про безпечність та ефективність препарату.

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