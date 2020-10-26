Українську вакцину протестували на тваринах, вона може з'явитися через рік, – Степанов

Українська вакцина проти коронавірусу пройшла етап випробування на тваринах і може з'явитися вже через рік.

Про це на брифінгу 26 жовтня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Доклінічні випробування препарату тривали 6 місяців.

Вчені Інституту мікробіології НАН разом з представниками американської компанії проводили тестування на тваринах і навіть людських клітинах.

"Вони (вчені – ред.) отримали дуже стійкий результат з вироблення антитіл тваринами. Більш того, цей кандидат на вакцину показав повну нейтралізацію вірусу вже на живих клітинах людини", – сказав міністр.

За його словами, вакцина повинна пройти ще три етапи клінічних випробувань.

"Зараз в Україні підбирається відповідне виробництво, де це може бути зроблено. Якщо наші очікування збудуться і дійсно обраний виробник, і обраний шлях ми пройдемо нормально, то вже десь через рік ми зможемо отримати оригінальну українську вакцину від COVID-19", – резюмував Степанов

Як писав OBOZREVATEL, на нараді в Офісі президента України вчені розповіли главі держави Володимиру Зеленському про результати дослідження вітчизняного кандидата в вакцини від COVID-19. Препарат пройшов доклінічну фазу випробувань.