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Українську родину хотіли нагодувати мутантом: опубліковано відео

1.9тЧитати новину російською

Харківська сім'я ледь не повечеряла чотирилапою куркою-мутантом, яку придбала в одному з магазинів.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, після відкриття упаковки в курки була виявлена додаткова пара лап.

Вечеряти такий куркою сім'я не ризикнула, тому незабаром віднесла її назад до магазину.

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Однак фахівці запевняють, що в курці, швидше за все, нічого шкідливого не було. Вони назвали таку мутацію звичайним генетичним збоєм, який міг виникнути навіть через харчування батьків чотирилапої курки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Хмельницькому спалахнув скандал через випічку з живими мурахами.

Місце
УкраїнаХарків
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