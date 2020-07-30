Українську лавру закрили на карантин через спалах COVID-19

Борис Бондар Суспільство 23:28, 30.07.2020 Оновлено: 23:36, 30.07.2020

У Святоуспенській унівській лаврі УГКЦ на Львівщині виявили спалах COVID-19, її закрили на карантин. Захворіли кілька ченців.

Про це повідомили на сторінці Facebook лаври. Захворювання виявили завдяки ПЛР-тестуванню.

Територію лаври закрили на карантин, сторонніх людей не пускають.

"Через це всі публічні богослужіння будуть скасовані. Просимо ваших молитов за одужання братії", – написали на сторінці лаври.

У Святоуспенській унівській лаврі УГКЦ – спалах COVID-19
(Facebook Святоуспенської лаври)

Синкел у справах монашества у Львівській Архиєпархії УГКЦ Юстин Бойко на своїй сторінці в Facebook запевнив, що "всі отці і брати перебувають під турботливою опікою і доглядом лікарів". Він висловив подяку медикам.

"Зважаючи на безпеку тих, хто прибуває до нашої обителі, щоб разом з нами молитися, ми змушені на певний термін закрити вільний доступ до нашого монастиря", – написав Бойко.

На коронавірус захворіли монахи лаври
(Facebook Юстина Бойко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у київському Свято-Феодосіївському чоловічому монастирі Православної церкви України відбувся спалах COVID-19, через що він закрився на карантин.

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