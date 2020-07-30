Українську лавру закрили на карантин через спалах COVID-19

Святоуспенську лавру на Львівщині закрили на карантин через спалах COVID-19. Facebook Святоуспенської лаври

У Святоуспенській унівській лаврі УГКЦ на Львівщині виявили спалах COVID-19, її закрили на карантин. Захворіли кілька ченців.

Про це повідомили на сторінці Facebook лаври. Захворювання виявили завдяки ПЛР-тестуванню.

Територію лаври закрили на карантин, сторонніх людей не пускають.

"Через це всі публічні богослужіння будуть скасовані. Просимо ваших молитов за одужання братії", – написали на сторінці лаври.

У Святоуспенській унівській лаврі УГКЦ – спалах COVID-19 (Facebook Святоуспенської лаври)

Синкел у справах монашества у Львівській Архиєпархії УГКЦ Юстин Бойко на своїй сторінці в Facebook запевнив, що "всі отці і брати перебувають під турботливою опікою і доглядом лікарів". Він висловив подяку медикам.

"Зважаючи на безпеку тих, хто прибуває до нашої обителі, щоб разом з нами молитися, ми змушені на певний термін закрити вільний доступ до нашого монастиря", – написав Бойко.

На коронавірус захворіли монахи лаври (Facebook Юстина Бойко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у київському Свято-Феодосіївському чоловічому монастирі Православної церкви України відбувся спалах COVID-19, через що він закрився на карантин.