Навколо української антарктичної станції "Академік Вернадський" став проступати червоного кольору сніг, який місцями нагадує криваві розводи.
Знімки опубліковані на сторінці Міністерства освіти і науки у Facebook. У відомстві пояснили, в чому причина такого явища (щоб подивитися всі фото, проскрольте до кінця новини).
Станцію "Академік Вернадський" оточив "кривавий сніг"
facebook.com/UAMON
З'ясувалося, що таке забарвлення снігу надають мікроскопічні снігові водорості.
"Наші вчені визначили їх під мікроскопом як хламідомонади Chlamydomonas nivalis. Водорості розмножуються спорами, які не бояться екстремальних температур і зберігаються в снігу протягом усієї тривалої зими. Коли погодні умови стають сприятливими (а зараз в Антарктиді якраз літо), спори починають проростати", – пояснили в Міносвіти і науки.
Станцію "Академік Вернадський" оточив "кривавий сніг"
facebook.com/UAMON
Клітини цих водоростей містять зелений пігмент – хлорофіл, а також червоний каротиновий шар. Як наслідок, з'являються червоні плями. Цей шар захищає водорості від ультрафіолетового випромінювання.
Станцію "Академік Вернадський" оточив "кривавий сніг"
facebook.com/UAMON
"”Цвітіння” снігу сприяє зміні клімату. Через червоно-малинове забарвлення сніг менше відбиває сонячного світла і швидше тане. Як наслідок, у ньому утворюється ще більше яскравих водоростей", – додали у відомстві.
Дослідження водоростей
facebook.com/UAMON
Подібні явища можна побачити також в Арктиці, Альпах та інших високогірних екосистемах.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний науковий центр дав можливість кожному побачити українську станцію "Академік Вернадський" за допомогою 3D-туру.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал