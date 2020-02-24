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24 лютого • оновлено в 22:10
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Українську антарктичну станцію оточив "кривавий сніг": моторошні фото

2.8т
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Навколо української антарктичної станції "Академік Вернадський" став проступати червоного кольору сніг, який місцями нагадує криваві розводи.

Знімки опубліковані на сторінці Міністерства освіти і науки у Facebook. У відомстві пояснили, в чому причина такого явища (щоб подивитися всі фото, проскрольте до кінця новини).

Станцію "Академік Вернадський" оточив "кривавий сніг"

Станцію "Академік Вернадський" оточив "кривавий сніг"

facebook.com/UAMON

З'ясувалося, що таке забарвлення снігу надають мікроскопічні снігові водорості.

"Наші вчені визначили їх під мікроскопом як хламідомонади Chlamydomonas nivalis. Водорості розмножуються спорами, які не бояться екстремальних температур і зберігаються в снігу протягом усієї тривалої зими. Коли погодні умови стають сприятливими (а зараз в Антарктиді якраз літо), спори починають проростати", – пояснили в Міносвіти і науки.

Станцію "Академік Вернадський" оточив "кривавий сніг"

Станцію "Академік Вернадський" оточив "кривавий сніг"

facebook.com/UAMON

Клітини цих водоростей містять зелений пігмент – хлорофіл, а також червоний каротиновий шар. Як наслідок, з'являються червоні плями. Цей шар захищає водорості від ультрафіолетового випромінювання.

Станцію "Академік Вернадський" оточив "кривавий сніг"

Станцію "Академік Вернадський" оточив "кривавий сніг"

facebook.com/UAMON

"”Цвітіння” снігу сприяє зміні клімату. Через червоно-малинове забарвлення сніг менше відбиває сонячного світла і швидше тане. Як наслідок, у ньому утворюється ще більше яскравих водоростей", – додали у відомстві.

Дослідження водоростей

Дослідження водоростей

facebook.com/UAMON

Подібні явища можна побачити також в Арктиці, Альпах та інших високогірних екосистемах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний науковий центр дав можливість кожному побачити українську станцію "Академік Вернадський" за допомогою 3D-туру.

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Теги
Антарктида Міністерство освіти України
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Зачем хрюкоидам антарктическая станция?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А чего не пишите что на этой якобы украинской станции, (на самом деле бывшая британская "Фарадей"), украинцы проводят исследования по заказу британцев, что собственно определено по условиях приобретения Украиной этой станции за 1 фунт стерлингов?)
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