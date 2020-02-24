Навколо української антарктичної станції "Академік Вернадський" став проступати червоного кольору сніг, який місцями нагадує криваві розводи.

Знімки опубліковані на сторінці Міністерства освіти і науки у Facebook. У відомстві пояснили, в чому причина такого явища (щоб подивитися всі фото, проскрольте до кінця новини).

Станцію "Академік Вернадський" оточив "кривавий сніг" facebook.com/UAMON

З'ясувалося, що таке забарвлення снігу надають мікроскопічні снігові водорості.

"Наші вчені визначили їх під мікроскопом як хламідомонади Chlamydomonas nivalis. Водорості розмножуються спорами, які не бояться екстремальних температур і зберігаються в снігу протягом усієї тривалої зими. Коли погодні умови стають сприятливими (а зараз в Антарктиді якраз літо), спори починають проростати", – пояснили в Міносвіти і науки.

Станцію "Академік Вернадський" оточив "кривавий сніг" facebook.com/UAMON

Клітини цих водоростей містять зелений пігмент – хлорофіл, а також червоний каротиновий шар. Як наслідок, з'являються червоні плями. Цей шар захищає водорості від ультрафіолетового випромінювання.

Станцію "Академік Вернадський" оточив "кривавий сніг" facebook.com/UAMON

"”Цвітіння” снігу сприяє зміні клімату. Через червоно-малинове забарвлення сніг менше відбиває сонячного світла і швидше тане. Як наслідок, у ньому утворюється ще більше яскравих водоростей", – додали у відомстві.

Дослідження водоростей facebook.com/UAMON

Подібні явища можна побачити також в Арктиці, Альпах та інших високогірних екосистемах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний науковий центр дав можливість кожному побачити українську станцію "Академік Вернадський" за допомогою 3D-туру.

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