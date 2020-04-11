Група туристів, серед яких – український бізнесмен, була змушена повернутися до Великобританії після невдалої спроби розважитися на віллі у Каннах на півдні Франції під час пандемії коронавірусу COVID-19.

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Про це повідомив британський таблоїд Mirror. Серед них було семеро чоловіків віком від 40 до 50 років та троє молодих жінок віком від 24 до 27 років.

Вони мали приземлитися на бізнес-джеті класу люкс Embraer Legacy в аеропорту Марсель-Провансу, а звідти дістатися до вілли трьома вертольотами. Але їх перехопили правоохоронці.

Українському бізнесмену зіпсували відпочинок на віллі з дівчатами у Каннах, той влаштував скандал. Ілюстрація

Джерело видання у поліції наголосило, що, зіткнувшись із правоохоронцями, український бізнесмен запропонував їм готівку та сказав: "У мене є гроші, давайте поговоримо". Зазначається, що саме українець "заплатив за все", зокрема віллу та літак, і "з нетерпінням чекав розваг зі своїми друзями і дівчатами".

"Він сказав, що вони всі йдуть на віллу і там зачиняються, і що проблем не буде. Але це була, очевидно, розважальна поїздка, і у рамках стримувальних заходів (коронавірусу. – Ред.) це категорично заборонено", – додало джерело.

Також зазначається, що все було заплановано громадянином Хорватії, який працює у сфері фінансів і нерухомості.

Так, комерційні рейси в аеропортах у всій Європі на час пандемії COVID-19 були значно скорочені, і влада намагається зупинити приватні літаки, які порушують обмеження. Поліція, яка охороняла аеропорт Марсель-Прованс, попросила приватний літак не здійснювати посадку, але він все одно зробив це. Втім, пасажирам не дозволили вийти.

За даними джерела, на борту були громадяни Німеччини, Франції, Румунії, Хорватії та України. Вони сперечалися з поліцією та гнівалися, коли вертольоти, які їх очікували, отримали наказ не брати нікого на борт, а пілоти були оштрафовані за порушення правил карантину. Дев'ять осіб повернулися приватним літаком до Лондона (Великобританія), а десятий – до Німеччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці зможуть повернути гроші за зірваний через коронавірус відпочинок у туроператора, але це триватиме кілька місяців.