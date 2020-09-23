Українсько-американська ракета Alpha успішно пройшла передпольотні випробування. Відео

Компанія Firefly Aerospace, засновником якої є українець Макс Поляков, успішно провела передпольотні випробування своєї першої ракети Alpha.

Усі чотири двигуни Reaver першої ступені пропрацювали 35 секунд, створюючи неймовірний тиск на вогнетривкі дефлектори стенду.

Під час випробувань двигуни пройшли перевірку вектора тяги, потужності і стабільності роботи. Це випробування стало одним з найважливіших напередодні першого польоту ракети-носія.

"Запуск ракети стане не тільки великою віхою для нашої компанії, але і для всієї Noosphere. Ми будуємо велику космічну вертикаль, куди входить багато компаній, і ми скоро будемо готові надавати весь спектр послуг в космічній галузі – від запуску корисних вантажів і виробництва супутників, до систем управління та аналізу отриманих даних" – сказав Поляков.

"Крім того, запуск стане важливою подією для України. Це покаже в першу чергу молодому поколінню, що ми здатні виробляти інтелектуальний продукт, що космос для нас – це не мрія, а реальність. Я вкладаю багато зусиль і коштів в розвиток науки в Україні, ми вже запустили 7 інжинірингових шкіл і плануємо розвивати цей

напрям. І я сподіваюся, що запуск Alpha додасть мотивації студентам і учням", – додав він.

Ракета Firefly Alpha знаходиться на космодромі Ванденберг, Каліфорнія, США. Перший політ намічений на кінець осені 2020 року. Компанія Firefly Aerospace запустила конкурс DREAM, в якому могли взяти участь усі бажаючі, а проєкти переможців отримали місце в ракеті і відправляться до космосу.